У Украины контрактов на более 30 млн доз вакцины от COVID-19 – Шмыгаль

До конца января ожидают 200 тыс. доз вакцины от COVAХ

У Украины сегодня в процессе подписания или уже подписано контрактов на более чем 30 миллионов доз вакцин от COVID-19.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире "Свободы слова" на ICTV.

Премьер утверждает, что все желающие смогут провакцинироваться в течение года.

"Вакцин хватит всем желающим в течение этого года. У нас на сегодняшний день контрактов более чем на 30 млн вакцин практически в подписании и подписано", – рассказал он.

По словам Шмыгаля, Украина уже в конце январе ожидает первую партию вакцины от коронавируса – около 200 тыс. доз – в рамках международной инициативе COVAX, она будет использована в первую волну вакцинации.

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Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время в Украину поступит 1 млн доз вакцины от коронавируса.

Мы также сообщали, что глава Минздрава Максим Степанов обещает, что украинцев будут прививать от COVID-19 только безопасными и эффективными вакцинами, например Pfizer и Sinovac.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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