Українська
$ 27,29
32,32
  1. Последние новости Украины

У Украины с Китаем не совпадают интересы – Гройсман

10 июля 2021 13:26

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко

Стратегического сотрудничества между странами быть не может, считает лидер "Украинской стратегии Гройсмана"

Владимир Гройсман. Фото: facebook.com/volodymyrgroysman

Владимир Гройсман. Фото: facebook.com/volodymyrgroysman

Сейчас стратегических интересов с Китаем у Украины быть не может, а политики, которые поздравили Коммунистическую партию Китая со 100-летием, должны или признать себя коммунистами, или отозвать свои поздравления. Об этом заявил лидер политической партии "Украинская Стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман в эфире канала "Эспрессо".

"Мы с вами, наши предки, 100 лет боремся с коммунистическим режимом и 30 лет мы боремся за наше будущее в Европе, но в данный момент я вижу политиков, которые поздравляют со 100-летием Компартию Китая, особенно правящая "Слуга народа"! Это политическая шизофрения, к сожалению. И я требую от каждого политика, который оды поет Компартии Китая, или честно выйти и признать себя коммунистом, причастным к тоталитарному режиму, или отозвать свои поздравления" , – заявил Гройсман.

Реклама

По мнению политика, Китай есть и остается торговым партнером Украины. Но стратегического сотрудничества с Китаем пока быть не может – даже в контексте поиска свободных денег на мировом рынке. Серьезных вложений от Китая ждать не стоит. Место Украины – в лиге сильных, демократических европейских государств. И это определено в стратегических документах Украины, в том числе Конституции.

Не пропусти!
Для победы Англии делают все: болельщиков Италии не пустят на финал Евро в Лондоне
Болельщики сборной Италии на Евро-2020

"Как можно признавать США стратегическим партнером одновременно с Китаем? Украина имеет свои интересы. И они не совпадают с интересами Китая. Мы хотим интегрироваться в ЕС, и политического взаимодействия с Китаем быть не может. Мы можем продавать продукцию в Китай, но помнить о том, что есть: Китай – партнер России, а Россия – страна-агрессор. И мы туда даже голову не должны поворачивать" – предостерегает политик.

Как сообщалось ранее, украинцы готовы провести в Раду партии Ляшко и Гройсмана – согласно данным социологических исследований в Раду имеют шансы пройти семь политсил.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Пенсии для
Пенсии для "молодых" пенсионеров повысили: сколько доплачивают с июляЭкономика
Доплаты к пенсиям по инвалидности увеличились: сколько добавили с июля
Доплаты к пенсиям по инвалидности увеличились: сколько добавили с июляЭкономика
Все говорят. Крестный ход под Одессой и похудение Ким Чен Ына – самые резонансные новости СЕГОДНЯ
Все говорят. Крестный ход под Одессой и похудение Ким Чен Ына – самые резонансные новости СЕГОДНЯУкраина
Медведчука оставили под домашним арестом: все подробности
Медведчука оставили под домашним арестом: все подробностиВласть
"Новая почта" признала ошибку, но не космический штраф. Что было в пресловутой посылкеБизнес
"Укрзализныця" запустила первую в Украине инклюзивную электричку: как она выглядит (фото)Транспорт

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять