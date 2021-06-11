У ВСУ появятся новые крупнокалиберные пулеметы: видео испытаний

Кроме пулемета испытывается винтовка еще большего калибра – новое украинское оружие будет способно поражать бронированные объекты

Украинские военные провели испытания нового 12,7-мм пулемета и 14,5-мм антиматериальной винтовки украинского производства. Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что это оружие пополнит арсенал "крупных калибров" ВСУ. Об этом сообщает Минобороны.

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По его словам, крупнокалиберные антиматериальные винтовки предприятия "Хадо-холдинг" в 2020 году были приняты на вооружение ВСУ и уже навели страха на врага

"Такие разработки, способные поражать легкобронированные объекты, мы ждали с нетерпением. Понятно, что основным элементом стрелкового оружия является ствол, технологический процесс производства которого сложен и требует определенного опыта. Поэтому, с удовольствием информирую, что уже проходит предварительные испытания 12,7×108 мм единый пулемет", – сказал Таран.

Он отметил, что украинская армия будет обеспечены пулеметами калибра 12,7, которые можно использовать и на многих видах боевой техники, кораблях и вертолетах.

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Министр добавил, что разработана также крупнокалиберная многозарядная антиматериальная винтовка калибра 14,5 × 114 мм с полуавтоматическим механизмом заряжания, она пока проходит предварительные испытания.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно ВСУ провели новые испытания мощных ракет "Тайфун". Новые реактивные снаряды должны заменить советские "Грады", но будут обладать улучшенными характеристиками.