У Яценюка заявили об иске в суд за ложь: что известно

Ольга Лаппо сообщила о некоторых деталях

Ольга Лаппо сказала, кто ответит за ложь об Арсении Яценюке и его семье. / Фото: Коллаж: Сегодня

Лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014-2016) Арсений Яценюк будет подавать иск в суд за ложь о нем и его семье.

Об этом заявила в Facebook пресс-секретарь Арсения Яценюка Ольга Лаппо.

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Суд

"Российская пропагандистская ржавчина продолжает подтачивать сознание украинцев. Где-то с размахом, где-то капает монотонно, делая свою кислую работу. Выныривают то здесь, то там, отрабатывают феэсбешные рубли. Отвечать российским консервам – приумножать интерес к этой клоаке. Не обращать внимания – страну утопят во лжи", – сказала она.

По ее словам, потому будет очередной суд.

"За ложь об Арсении Яценюке и его семье ответит некто под псевдо Carabas. Судя по видео на YouTube, оратору не помешают прогулки на судебные заседания. Отвечать придется за очередные фейки "не проживает в Украине", о "миллиардах" и т.д.".

Пресс-секретарь отметила, что "десятки фейкометов" уже получили решение судов за такое же "информационное киллерство".

В видео утверждалось, что якобы Арсений Яценюк вместе с семьей в последнее время "не проживают в Украине", а сам Яценюк "изредка наведывается в Украину". Также говорилось, что после событий на Майдане он "сколотил невероятное состояние", и сообщалось о "разворовании миллиардов гривен".

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Ранее Арсений Яценюк заявлял о том, что цели России уходят далеко за пределы Украины – это Польша, страны Балтии, Молдова, Грузия, Восточная Европа и вообще подрыв НАТО и ЕС. Кроме этого, он подчеркивал, что президент России Владимир Путин в очередной раз начал звенеть оружием в попытке остановить западный мир от предоставления Украине тяжелого вооружения.