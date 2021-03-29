У Зеленского анонсировали начало вакцинации от COVID-19 в частных клиниках

Мендель также посоветовала стать в очередь для вакцинации остатками доз

Вакцинация украинцев против COVID-19 в частных клиниках должна начаться в этом году, до этого вакцинироваться также можно остатками доз вакцины

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Об этом заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в эфире "Взгляда с Банковой" на телеканале "Дом".

"В этом году также начнется вакцинация в частных клиниках. Наряду с бесплатной прививкой получать дозу вакцины смогут те, чья очередь еще не подошла. Вакцины хватит всем", – утверждает она.

Также Мендель посоветовала уже сейчас всем регистрироваться на вакцинацию, так как, по ее словам, таким образом можно вакцинироваться раньше – остатками доз препарата.

"Один флакон вакцины рассчитан на 10 уколов. После открытия его надо использовать в течение шести часов. Если на прививку записалось менее десяти человек из группы, в которой приоритет на данном этапе вакцинации, то укол делают тем, кто не входит в эту группу, но записался на прививку. Это – одна из причин, почему уже надо регистрироваться на вакцинацию", – уточнила она.

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Пресс-секретарь президента также утверждает, что, несмотря на заявления Индии о приостановке поставок вакцины CoviShield, поставки продолжаются и следующая партия ожидается в объеме 1,5 млн доз.

Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что украинцы смогут покупать вакцины от коронавируса в аптеках, как только у коммерческих компаний появится возможность привозить такие препараты, зарегистрированные в Украине.

Мы также сообщали, что Украина отстает от плана вакцинации от коронавируса почти в два раза от запланированного.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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