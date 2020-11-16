У Зеленского поздравили работников радио и телевидения и предупредили об угрозе

Телевидение и интернет СМИ играют одну из важнейших ролей в жизни нашего общества

Офис президента Украина поздравил работников радио и телевидения с профессиональным праздником. Благодаря радио- и телекоммуникациям власть может оперативно общаться с обществом. Но существуют и угроза для украинского медиа пространства.

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Об этом говорится в сообщении ОПУ.

На Банковой отметили, что радио, телевидение и интернет-коммуникации в настоящее время играют одну из важнейших ролей в жизни нашего общества, которые позволяют украинцам узнавать самые свежие новости Украины и мира.

Кроме того, радио и телевидение – это также оперативное средство общения власти и общества.

"Сказанные представителем власти слова за считанные минуты попадают в эфиры телерадиокомпаний и на страницы интернет-СМИ, а следовательно – и к зрителям, слушателей и читателей", – говорят в ОПУ.

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В то же время у президента Украины предупреждают, что развитие новейших технологий не только ускоряет передачу информации, но и создает новые вызовы, поскольку увиденное на экране телевизора не всегда соответствует действительности. Поэтому медиа должны проверять информацию во избежание манипуляций и бороться с откровенными фейками.

"Особенно актуально это сейчас, когда Украина подвергается постоянным информационным атакам врага. Соблюдение высоких профессиональных стандартов имело большое значение, начиная с эфира первой в Украине радиопрограммы в 1924 году и по сей день. Пусть ваши эфиры наполняют актуальная информация, интересные проекты, которые обеспечат уникальный контент. А ваш неутомимый творческий поиск, яркие идеи воплощаются в жизнь. Надежных партнеров и коллег в профессиональной деятельности! Счастья и крепкого здоровья вам и вашим близким", – говорится в поздравлении.

Как сообщали новости "Сегодня", в октябре президент Владимир Зеленский дал интервью украинским телеканалам, в котором откровенно поговорил с журналистами о самых наболевших и острых вопросах.

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