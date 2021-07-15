У Зеленского снова поменялись планы: где и когда будет заседать СНБО

На днях Алексей Данилов заявлял, что президент решил провести заседание в одном из областных центров Украины

Зеленский созвал СНБО / Фото: president.gov.ua

Завтра, 16 июля, состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны. Стало известно, что выездного заседания не будет – члены СНБО соберутся в Киеве.

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Как сообщили в пресс-службе ОПУ, в пятницу ориентировочно в 18:00 на Банковой состоится брифинг по результатам заседание СНБО.

А перед этим РБК-Украина от источника узнало, что заседание состоится в Киеве. Его перенесли в столицу по неизвестным пока причинам.

Отметим, что 12 июля на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что президент Владимир Зеленский принял решение провести заседание в одном из областных центров, но место не было определено на тот момент. Также он отмечал, что на заседании в пятницу будут рассматриваться вопросы национальной безопасности, вопросы, недр и санкций.

Как сообщали новости "Сегодня", 18 июня СНБО провел очередное заседание, рассмотрев четыре основных вопроса, которые касаются оборонной сферы, санкций и использования природных недр. Под удар попали известные лица. Читайте подробнее о принятых решениях.

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Тем временем Владимир Зеленский объяснил, почему в последнее время все больше воплощает в жизнь свои решения с помощью Совета национальной безопасности и обороны.