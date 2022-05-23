У знаменитой фразы о русском военном корабле оказался другой автор

Российский крейсер послал в известном направлении пограничник

В Госпогранслужбе рассказали, кто послал российский военный корабль на острове Змеиный / Фото: Коллаж: Сегодня

Пограничника с острова Змеиный, настоящего автора фразы о русском корабле, достали из плена. Именно он, а не Роман Грибов, послал россиян по известному адресу. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Это мой подчиненный. Он находился полтора месяца в плену, сейчас на свободе", — сообщил начальник пограничной заставы "Остров Змеиный" Богдан Гоцкий.

Он подтвердил, что доступ к радиостанции имели только пограничники.

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По его словам, россияне, выдвинувшие требование защитникам Змеиного сдаться, предлагали им работу и большую зарплату. У одного из военнослужащих закончилось терпение, и он указал направление русскому кораблю. Имя героя пока не раскрывают.

История с кораблем

24 февраля в Госпогранслужбе Украины сообщили, что российские оккупанты захватили остров Змеиный. После обстрела Змеиного из корабельных вооружений и боевой авиации оккупантов была разрушена инфраструктура на острове.

В Сеть попали переговоры украинских пограничников с россиянами. Российский корабль предложил гарнизону острова Змеиный сдаться, однако в ответ оккупанты услышали: "Русский корабль, иди на...!"

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Авторство легендарной фразы "Русский военный корабль, иди нах*й!", которая стала девизом украинцев в борьбе с российскими оккупантами, приписывалось защитнику острова Змеиный Роману Грибову.

12 апреля Укрпочта выпустила в продажу марку "Русский военный корабль, иди на...!". Эскиз для почтовой марки был выбран по результатам голосования пользователей социальных сетей.

13 апреля ВСУ подбили крейсер "Москва", который атаковал Змеиный, ракетами "Нептун". Позже стало известно, что флагман Черноморского флота РФ затонул.

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