Украина
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
💥 Дело Медведчука - Порошенко 🔥 Герои Сегодня ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

У знаменитой фразы о русском военном корабле оказался другой автор

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
23 мая, 16:33
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Российский крейсер послал в известном направлении пограничник
В Госпогранслужбе рассказали, кто послал российский военный корабль на острове Змеиный
В Госпогранслужбе рассказали, кто послал российский военный корабль на острове Змеиный / Фото: Коллаж: Сегодня

Пограничника с острова Змеиный, настоящего автора фразы о русском корабле, достали из плена. Именно он, а не Роман Грибов, послал россиян по известному адресу. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Это мой подчиненный. Он находился полтора месяца в плену, сейчас на свободе", — сообщил начальник пограничной заставы "Остров Змеиный" Богдан Гоцкий.

Он подтвердил, что доступ к радиостанции имели только пограничники.

Реклама

По его словам, россияне, выдвинувшие требование защитникам Змеиного сдаться, предлагали им работу и большую зарплату. У одного из военнослужащих закончилось терпение, и он указал направление русскому кораблю. Имя героя пока не раскрывают.

История с кораблем

24 февраля в Госпогранслужбе Украины сообщили, что российские оккупанты захватили остров Змеиный. После обстрела Змеиного из корабельных вооружений и боевой авиации оккупантов была разрушена инфраструктура на острове.

В Сеть попали переговоры украинских пограничников с россиянами. Российский корабль предложил гарнизону острова Змеиный сдаться, однако в ответ оккупанты услышали: "Русский корабль, иди на...!"

Реклама

Авторство легендарной фразы "Русский военный корабль, иди нах*й!", которая стала девизом украинцев в борьбе с российскими оккупантами, приписывалось защитнику острова Змеиный Роману Грибову.

12 апреля Укрпочта выпустила в продажу марку "Русский военный корабль, иди на...!". Эскиз для почтовой марки был выбран по результатам голосования пользователей социальных сетей.

13 апреля ВСУ подбили крейсер "Москва", который атаковал Змеиный, ракетами "Нептун". Позже стало известно, что флагман Черноморского флота РФ затонул.

Реклама

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Дипломатический фронт
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 08:40 23 мая
1
Личный состав 29200
Личный состав
2
Самолеты 204
Самолеты
3
Вертолеты 170
Вертолеты
4
Танки 1293
Танки
5
ББМ 3141
ББМ
6
Артиллерия 604
Артиллерия
7
Средства ПВО 93
Средства ПВО
8
РСЗО 201
РСЗО
9
БПЛА 476
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2206
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Кристина Дмитренко - 22-летняя биатлонистка, чемпионка Юношеских Олимпийских игр, в рядах Нацгвардии защищает Украину от российских оккупантов. “Пусть я временно и сменила винтовку для биатлона на автомат, но какое бы оружие ни было в моих руках, нахожусь я на соревнованиях или в армии – буду стоять до конца. А стрелять я умею!” - говорит чемпионка.
История спортсменки
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

30191.09

Bitcoin Cash (BCH)

201.39

Binance Coin (BNB)

330.25

Ethereum (ETH)

2056.11

Litecoin (LTC)

72.1

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
50,99
39,86
55,99
-
52,00
-
57,00
-
52,00
-
58,00
-
52,00
51,00
57,00
-
52,00
51,00
57,00
39,00
-
44,00
46,00
38,36
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
-
-
39,86
42,31
-
-
39,50
42,29
-
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,92 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.92

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять