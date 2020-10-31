"Убил человека и что такого": жители села об избрании Лозинского председателем ОТГ (видео)

Сначала селяне отказывались отвечать, поддерживали ли Лозинского на выборах

Жители села Подвысокое Кировоградской области не видят в убийстве бывшим народным депутатом Виктором Лозинским ничего необычного. Экс-нардеп победил на выборах головы объединенной территориальной громады в Кировоградской области.

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Об этом говорится в новом сюжете проекта Бигус.инфо.

Журналисты поинтересовались у местных жителей, почему те проголосовали на местных выборах за осужденного за убийство экс-нардепа Виктора Лозинского.

Сначала селяне отказывались отвечать, поддерживали ли Лозинского на выборах, но потом подтвердили. На уточнение журналиста, знает ли они об убийстве, совершенном Лозинским, одна женщина ответила утвердительно.

"Ну и что? Что тут такого? А сколько у вас там в Киеве депутаты убивают, людей машинами насмерть сбивают. Да кто там знает, охотился ли?! Боже, ну как на охоту ходят, там случайности всякие есть", – сказала жительница.

Еще один мужчина объяснил, что Лозинский сделал "много добра".

"Вы знаете, сколько тут добра сделал? Ну и что! Другие тоже убивают. Что здесь такого, что он человека убил. А сколько он добра сделал для людей. И люди за ним пошли: машину "скорую" взял, садик сделал, больницу делал, школу делал. Старикам дрова дает. Что вам надо", – пояснил он.

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Напомним,Виктор Лозинский в 2011 году был приговорен к 15 годам лишения свободы за убийство жителя Кировоградской области Валерия Олейника. Позже срок заключения был сокращен до 10 лет. Но он сидел в тюрьме около 6 лет, поскольку по "закону Савченко", к ним добавили двухлетний срок, который осужденный провел в СИЗО (один день считается за два). Лозинский вышел из тюрьмы в апреле 2016 года.

Мы также сообщали, что в 2019 году суд досрочно снял судимость с Виктора Лозинского.

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