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Убил жену и сбежал в Украину. Накажут ли мужчину, который забил до смерти украинку в Италии?

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
2 ноября, 06:00
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Мужчина скрылся из страны перед арестом, в данный момент он находится в розыске

В Италии на 16 лет осудили мужчину за убийство 32-летней буковинки. Женщину нашли мертвой в собственном доме еще в июле 2019 года. По версии обвинения, причиной смерти стал удар по голове, который ей нанес ее муж. Но убийца еще не за решеткой. После того, как молодая женщина умерла, он скрылся.

Корреспонденты "Сегодня" посетили квартиру в Украине, где, вероятно, может скрываться душегуб. Почему мужчину не могут задержать и понесет ли он наказание – все детали выясняла Генриетта Беух.

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Погибшая Злата родом из Буковины. Но больше 10 лет назад она уехала из Черновцов за границу, к будущему мужу. Там пара вышла замуж и родила сына. Поселились в Италии.

В Италии тридцатидвухлетняя украинка и погибла. Подозреваемым в убийстве, а впоследствии и обвиняемым признали ее мужа, тоже украинца – Александра.

Украинку постоянно избивали

Злата подвергалась жестокому обращению и получала травмы от мужа на протяжении всего брака. Все 20 свидетелей рассказали о многих инцидентах, когда они видели Злату в синяках, кровоподтеки на губах, под глазами, на руках на ногах и порезами шеи, поэтому таких случаев много.

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Злата умерла после очередных побоев – это подтвердили судмедэксперты. Мать корит себя, что не уберегла дочь. Но спасаться от домашнего насилия Злата могла только сама, потому что кроме обращения жертвы итальянские правоохранители не принимают во внимание другие заявления.

"Можно было заявить, но если я заявляю – это не играло бы никакой роли, необходимо чтобы она поставила свою подпись. Она думала, что со временем она изменится. Она все на то отвечала, что ребенок должен расти с папой". – рассказала мать погибшей.

Их сыну уже 12 лет. Мать похоронена в Италии. Отец – скрывается от наказания. Александр скрылся сразу после смерти жены.

Накажут ли убийцу?

Утром 7 июля 2019 года Злата была найдена мертвой в своей кровати. Уже 22 июля, когда Александр понял, что ситуация обостряется и что его могут арестовать, он сел в автобус и с помощью матери и ее компаньона уехал из Италии. Для ареста запустили все итальянские машины, но, к сожалению, он уже был в Словении, и потому не смогли на тот момент его арестовать, так как ордер на арест был только на территории Италии.

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Александр Загарюк был объявлен в розыск. Кроме тюремного заключения, он должен выплатить штраф
100 тысяч евро в пользу своего сына. Еще 60 тысяч евро должно оплатить матери покойной жены.

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