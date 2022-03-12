Убивают своих. В Киеве во время бомбардировки телевышки погибла россиянка

В Киев девушка переехала около полугода назад, у нее был временный вид на жительство

В столице из-за обстрела погибла россиянка Ася Климова / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве при обстреле телебашни 1 марта погибла 32-летняя россиянка Ася Климова. О пропаже Климовой 3 марта сообщил ее брат.

Об этом написал у себя в Telegram советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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По словам брата, она вышла из дома, направилась в сторону метро "Дорогожичи" (оно находится неподалеку от телебашни) и с тех пор больше не выходила на связь. Одна из знакомых Климовой рассказала, что ее опознали по татуировке.

Климова родилась в Нижегородской области. В Киев она переехала около полугода назад, у нее был временный вид на жительство.

В последнем видео у себя в инстаграме Климова рассказала, что "за все полгода ни разу не столкнулась с какой-то злой реакцией" на то, что она россиянка и везде говорит только по-русски.

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Обстрел телевышки в Киеве

В Киеве 1 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по телевышке на Дорогожичах. В результате атаки пять человек погибли, еще пять получили ранения. Замглавы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что после ракетного удара оккупантов по вышке в Киеве было восстановлено цифровое вещание каналов.

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