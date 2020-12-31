Убийственный 2020-й: сколько украинцев подхватили COVID-19 за год

Коронавирус появился еще в начале 2020 года, а до Украины он добрался в марте, когда были введен первый локдаун. Всего за год COVID-19 заболели больше миллиона украинцев.
В Украине первого инфицированного зарегистрировали в первых числах марта. С того момента и ведется украинская коронавирусная статистика. За 10 месяцев Украине имеет такие показатели:
- заразились – 1 055 047 человек;
- выздоровели – 709 993;
- умерли -18 533.
Отметим, когда в Украине был один заразившийся, в мире на тот момент было 90 тысяч больных ковидом. Сейчас, когда у нас чуть больше миллиона, – в мире почти 83 миллиона.
В Украине пик заболеваемости пришелся на конец ноября:
- 26 ноября – 15 331 случай заражения в сутки;
- 27 ноября – 16 218;
- 28 ноября – 16 294.
В декабре, после карантина выходного дня, мы вышли на позитивную динамку заболеваемости – суточное количество новых больных существенно снизилось и колебалось в районе 6-13 тысяч. Более того, количество выздоровевших часто почти вдвое превышало количество новых больных.
Как сообщали новости "Сегодня", министр здравоохранения Максим Степанов тоже подвел итоги коронвирусного года. Украина заканчивает 2020 год с более чем миллионом заразившихся с начала эпидемии.
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