Убийственный 2020-й: сколько украинцев подхватили COVID-19 за год

Пик заболеваемости пришелся на конец ноября, а в декабре дела пошли лучше

Коронавирус появился еще в начале 2020 года, а до Украины он добрался в марте, когда были введен первый локдаун. Всего за год COVID-19 заболели больше миллиона украинцев.

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В Украине первого инфицированного зарегистрировали в первых числах марта. С того момента и ведется украинская коронавирусная статистика. За 10 месяцев Украине имеет такие показатели:

заразились – 1 055 047 человек;

выздоровели – 709 993;

умерли -18 533.

Отметим, когда в Украине был один заразившийся, в мире на тот момент было 90 тысяч больных ковидом. Сейчас, когда у нас чуть больше миллиона, – в мире почти 83 миллиона.

В Украине пик заболеваемости пришелся на конец ноября:

26 ноября – 15 331 случай заражения в сутки;

27 ноября – 16 218;

28 ноября – 16 294.

В декабре, после карантина выходного дня, мы вышли на позитивную динамку заболеваемости – суточное количество новых больных существенно снизилось и колебалось в районе 6-13 тысяч. Более того, количество выздоровевших часто почти вдвое превышало количество новых больных.

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Как сообщали новости "Сегодня", министр здравоохранения Максим Степанов тоже подвел итоги коронвирусного года. Украина заканчивает 2020 год с более чем миллионом заразившихся с начала эпидемии.

Видео: Сегодня

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