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Убийство шестилетней Мирославы под Харьковом – подозреваемому подростку продлили меру пресечения

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор раздела Власть
27 августа, 14:19
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Экспертиза признала подростка вменяемым
Убийство ребенка под Харьковом. Коллаж "Сегодня"
Убийство ребенка под Харьковом. Коллаж "Сегодня"

Киевский районный суд Харькова продлил меру пресечения 13-летнему Богдану Ф., подозреваемому в жутком убийстве шестилетней Мирославы Третяк в конце июля. Об этом корреспонденту "Сегодня" сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

"Меру пресечения продлили еще на 30 дней на время следствия. На это время он будет содержаться в специальном приемнике-распределителе для детей", – сказал пресс-секретарь прокуратуры.

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По его словам, на такой мере пресечения и настаивал прокурор. Чубенко также рассказал нам о результате судмедэкспертизы.

"Экспертиза признала подростка вменяемым", – подчеркнул он.

По его словам, это означает то, что в случае наличия неоспоримых доказательств вины подозреваемого, подростка будут судить и он получит срок.

Погибшая девочка с рождения знала подозреваемого. Коллаж "Сегодня"
Погибшая девочка с рождения знала подозреваемого. Коллаж "Сегодня"

  • Напомним, убийство произошло в селе Старый Салтов Харьковской области. Шестилетняя Мирослава Третяк 28 июля не вернулась домой с прогулки.
  • Полицейские оперативно установили личность подозреваемого.
  • В Telegram-канале "Труха Харьков" писали, что мальчик давно уже прославился живодерством и прочими неадекватными поступками. Еще когда он учился в 4-м классе, местные жители говорили, что парень жестоко убил троих щенков – сначала ударил об землю, а потом повесил.
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