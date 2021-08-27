Убийство шестилетней Мирославы под Харьковом – подозреваемому подростку продлили меру пресечения

Экспертиза признала подростка вменяемым

Убийство ребенка под Харьковом. Коллаж "Сегодня"

Киевский районный суд Харькова продлил меру пресечения 13-летнему Богдану Ф., подозреваемому в жутком убийстве шестилетней Мирославы Третяк в конце июля. Об этом корреспонденту "Сегодня" сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

"Меру пресечения продлили еще на 30 дней на время следствия. На это время он будет содержаться в специальном приемнике-распределителе для детей", – сказал пресс-секретарь прокуратуры.

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По его словам, на такой мере пресечения и настаивал прокурор. Чубенко также рассказал нам о результате судмедэкспертизы.

"Экспертиза признала подростка вменяемым", – подчеркнул он.

По его словам, это означает то, что в случае наличия неоспоримых доказательств вины подозреваемого, подростка будут судить и он получит срок.

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