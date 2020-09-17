Убийство Гандзюк: подозреваемый признал свою вину

Подозреваемый в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский признал свою вину. Он попросил суд утвердить соглашение о признании вины. Об этом подозреваемый заявил 16 сентября во время заседания Приморского районного суда Одессы.

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"Соглашение я подписал добровольно, готов выполнять все условия и давать показания", – сказал Павловский.

Также известно, что подозреваемого обвиняют в сокрытии преступления. Если его соглашение с судом утвердят, то он может получить более мягкое наказание.

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Напомним, что 31 июля 2018 года херсонскую активистку Екатерину Гандзюк облили кислотой. Концентрированная серная кислота попала в глаза, на голову девушки, на спину и руку. В результате нападения у Кати оказалось обожженным около 40% кожного покрова, ей пришлось перенести 11 операций. Увы, сложные и болезненные процедуры так и не помогли: 4 ноября Катя Гандзюк умерла. Ей было 33 года.

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Ранее мы сообщали, что в ходе масштабной спецоперации в Херсоне сотрудники Службы безопасности Украины и Офиса генпрокурора задержали обвиняемого по делу Екатерины Гандзюк.

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