Убийство известной тату-мастерицы в Тернополе: Андрея Горбатюка пожизненно осудили

В Тернополе Андрея Горбатюка приговорили к пожизненному заключению за жестокое убийство известной тату-мастерицы Татьяны Подвашецкой.

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Об этом сообщает прокуратура Тернопольской области.

Злоумышленника признали виновным в умышленном убийстве, совершенным с особой жестокостью по пункту 4 части 2 статьи 115 УК Украины.

Ранее мы писали, что по заключению медэкспертов, женщина умерла в результате массивной кровопотери (более 40% объема циркулирующей крови, то есть более 2 литров).

Напомним, трагедия произошла в ночь с 15 на 16 апреля 2019 года. Тело Татьяны Подвашецкой со следами насильственной смерти нашли подруга ее мамы и рабочий, который делал ремонт в квартире погибшей.

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По заключению эксперта, на теле погибшей было более 60 колото-резаных ран. Подозреваемого правоохранители задержали на следующий день в соседней области.

Ранее подозреваемый проходил стационарную психолого-психиатрическую экспертизу. Согласно ее результатам, парня признали вменяемым. Однако до этого подозреваемый Андрей Горбатюк объяснил свои действия панической атакой.

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