Полицейский еще был жив: подробности приезда патрульных на место драки в Чернигове (видео)

В Сети опубликовали еще одно видео с ночи, когда в Чернигове убили полицейского Артура Ерохина. В кадре видно, как на место драки прибыли полицейские.
Видео обнародовала в соцсетях Елена Камкова.
Новые обстоятельства
На видео видно, что на место разборок приехал наряд патрульной полиции. Они пытались прекратить схватку.
Однако человек в светло-сером спортивном костюме, похожий на убитого Артура Ерохина, начал кричать, что он "сотрудник полиции" и нецензурно выражался. С видео видно, что полицейский, которого до смерти забили подростки, был нетрезв.
"Почему полиция их всех не развезла по домам? Шанс был, чтобы все остались живы и невредимы", – написала Камкова.
Кто начал драку?
Также в сети опубликовали видео, из которого можно предположить, что драку мог начать погибший полицейский.
В кадре видно компанию, которая сидела на лестнице, – молодой парень и три девушки. В один момент к ним подошел мужчина в сером костюме, толкнул парня и начал его бить.
Убийство полицейского
В ночь с субботы на воскресенье на улице Независимости четверо ребят 16-18 лет устроили драку с двумя полицейскими. Правоохранители находились в отпуске и были в гражданской одежде.
Одному из полицейских нанесли более 20 ударов в голову, в результате чего он скончался на месте происшествия. Второго полицейского злоумышленники избили и в бессознательном состоянии ограбили. Мужчина в реанимации. Что именно стало причиной драки – полицейские еще выясняют.
Ранее мы писали:
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