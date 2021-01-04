Убийство Павла Шеремета: Нацполиция расследует причастность Беларуси

В прошлом месяце Нацполиция Украины получили свидетельства причастности спецслужб Беларуси к убийству журналиста Павла Шеремета в Киеве четыре года назад.

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Об этом сообщили 4 декабря в пресс-службе НПУ.

Отмечается, что документы и аудиозаписи следователям передала Служба внешней разведки Украины и что они "представляют интерес с точки зрения установления заказчиков преступления".

Также в Нацполиции подтвердили, что аудиозаписи, опубликованные недавно в Интернете, совпадают с теми, которые получили они.

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"На обнародованных записях неустановленные лица обсуждают вопрос убийства журналиста Павла Шеремета. В частности, отмечалось на варианте отравления с использованием токсичных веществ, а также подрыв", – добавили в ведомстве.

На этом фоне Нацполиция получила разрешение на проведение следственных действий в "одной из европейских стран", а владельца переданных доказательств пригласили для освидетельствования.

Напомним, что опубликованные недавно в СМИ аудиозаписи были сделаны в 2008-2012 годах. На одной из них мужчина с голосом похожим на голос главы Комитета госбезопасности Беларуси Вадима Зайцева обсуждает убийство Шеремета при помощи подрыва по приказу президента Александра Лукашенко.

Журналист Павел Шеремет был взорван в своей машине в центре Киева 20 июля 2016 года. Следствие пришло к выводу, что к убийству причастна группа участников боевых действий на Донбассе: военный медик Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко, а также супружеская пара добровольцев Инна и Виталий Грищенко.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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