"Занимались точно не простые смертные": сестра Шеремета об обвинениях КГБ Беларуси

Женщина отметила, что в последние годы журналист "не трогал Беларусь"

Несмотря на появление новой версии убийства Павла Шеремета, его семья считает, что к подрыву журналиста причастны "не простые смертные".

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Об этом "Сегодня" рассказала двоюродная сестра погибшего Оксана Мозгунова, которая проживает в Минске.

"Да, я уже прочла последние новости, которые касаются убийства Павла. Как я считаю? Я не могу ответить ни да, ни нет на вопрос о том, могут ли к убийству быть причастны правоохранители. Мы уже 150 раз думали о том, кто и почему убил Павла", – сказала она.

Женщина отметила, что в последние годы Шеремет "не трогал Беларусь", даже не приезжал туда.

"Есть много разногласий, есть ряд версий. Одни говорят, что убийцы – из Беларуси, вторые твердят, что из России, третьи уверены, что из Украины. Кто бы это ни был, нам от этого легче не станет. Но я уверена, что этим занимались не простые смертные", – подчеркнула Мозгунова.

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Также Оксана рассказала, что на суд по делу журналиста ее еще никто не вызывал.

"Приезжать или нет – решит мама Павла. Сейчас ведь коронавирус, кто куда поедет?..", – резюмировала сестра погибшего.

Напомним, журналисты опубликовали записи разговоров главы Комитета госбезопасности Беларуси Вадима Зайцева. Утверждается, что еще в 2012 году спецслужбы планировали подорвать Павла Шеремета.

Позже в Нацполиции заявили о наличии свидетельств причастности спецслужб Беларуси к убийству журналиста в Киеве четыре года назад.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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