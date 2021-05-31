Убийство пятилетнего Кирилла в Переяславе: Венедиктова отчиталась о результатах расследования

По словам генпрокурора, она держит это расследование на контроле со времени работы в ГБР

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова держит на личном контроле расследование убийства пятилетнего Кирилла Тлявова, в котором подозревают сотрудников полиции.

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Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По словам генпрокурора, за два года состоялось 30 судебных заседаний, во время которых были исследованы письменные доказательства, а также допрошены свидетели сторон.

"Это дело я держу на контроле со времени работы в Государственном бюро расследований. Судебное разбирательство по обвинению трех бывших полицейских и несовершеннолетнего сына одного из них в совершении хулиганства и убийства по неосторожности еще продолжается", – написала она.

Венедиктова добавила, что следующие судебные заседания назначены на 2, 7 и 8 июня. В частности, запланированы допросы судебных экспертов и решение вопроса о продлении срока действия меры пресечения в отношении обвиняемых. После этого стороны начнут готовиться к судебным прениям.

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"Один из экс-полицейских до сих пор находится под стражей без определения размера залога. Двух еще в прошлом году, после внесения залога, из-под стражи освободили. Несовершеннолетний находится под наблюдением матери, мера пресечения для него – личное обязательство", — подытожила генпрокурор.

Напомним, Кирилл Тлявов из Переяслава умер 3 июня 2019 года после того, как несколькими днями ранее он был ранен из огнестрельного оружия, играя на детской площадке рядом с домом. После случившегося были задержаны четверо подозреваемых. По версии следствия, один из них попал в мальчика, стреляя по металлическим банкам.