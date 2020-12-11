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Убийство украинца в аэропорту Лиссабона: глава погранслужбы Португалии подала в отставку

11 декабря, 00:29

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В марте мужчина скончался в следственном изоляторе аэропорта

После убийства украинца в аэропорту Лиссабона, которое произошло в марте, глава португальской пограничной службы Кристина Гатос подала в отставку.

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Об этом пишет Reuters.

В сентябре трем пограничникам предъявили обвинение в избиении 40-летнего украинца Игоря Гоменюка телескопической дубинкой и убийстве.

Мужчина скончался в следственном изоляторе аэропорта, после избиения пограничниками. Его задержали после того, как он отказался сесть на рейс из страны. Ранее он пытался въехать в Португалию без действующей визы.

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По словам руководителя португальского отделения Amnesty International Педро Нето, это не первый случай преступления, совершенного против украинца.

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Он отметил, что были и другие случаи жестокого обращения с иностранцами, прибывающими в Португалию.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что инспекторам миграционной службы Португалии теперь грозит до 25 лет лишения свободы за убийство украинца.

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Португалия убийство Лиссабон
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