Убийство украинского спецназовца в Ровенской области: агенту ФСБ РФ сообщено о подозрении

Участники группы получили задание и совершили убийство украинского офицера военного подразделения спецназначения

Подозреваемый скрытно переправил из РФ оружие / Фото: Коллаж: Сегодня

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении агенту Федеральной службы безопасности России в государственной измене. Он входил в состав так называемой "боевой двойки", которая в 2016 году совершила убийство украинского спецназовца в Ровенской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Подозреваемый скрытно переправил из РФ оружие для совершения преступления. Другой участник группы был задержан в ноябре 2016 года при попытке пересечения госграницы Украины. Суд признал его виновным в совершении уголовного преступления и назначил наказание в виде 12 лет заключения.

"Двое украинских граждан были завербованы представителями ФСБ РФ для выполнения разведывательно-диверсионных задач в ущерб государственной безопасности Украины", – говорится в сообщении.

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В апреле 2016 года они прибыли из РФ на территорию нашей страны для сбора информации о военнослужащих ВСУ и сотрудников отечественных оборонных предприятий. Полученную информацию агенты передавали своим "кураторам".

Участники группы получили задание и совершили убийство украинского офицера военного подразделения спецназначения.

Продолжается досудебное расследование.

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