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Убийство в Голосеевском парке: полиция установила личность погибшей

22 ноября, 18:44

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Убитой оказалась уроженка Полтавской области

Полиция установила личность погибшей, тело которой сегодня нашли в заброшенном здании возле заведения питания в Голосеевском парке.

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Как сообщает Нацполиция, убитой оказалась уроженка Полтавской области, 1974 года рождения. Постоянного места жительства в столице у нее не было.

На ее теле внешних признаков насильственной смерти не обнаружили.

На месте происшествия сотрудники полиции провели ряд первоочередных следственных действий, а для установления окончательной причины смерти тело женщины направлено на экспертизу.

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Отметим, это не первое убийство в Голосеевском парке. 13 ноября полиция обнаружила труп девушки, у которой была прострелена голова. Спустя несколько дней полиция задержала подозреваемого – 44-летнего музыканта и волонтера Сергея Бутко.

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Также мы писали о том, что столичная полиция задержала жителя Донецка по подозрению в убийстве и расчленении киевлянина.

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Киев убийство полиция
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