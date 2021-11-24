Участник Майдана спустя 8 лет: "Мне прошипели через зубы, что доберутся и будут судить за госпереворот"

Ярослав Радонь рассказал о своих воспоминаниях, что ему пришлось пережить на баррикадах 30 ноября 2013 года

У большинства участников Майдана есть главная претензия к власти / Фото: Коллаж: Сегодня

Во вторник на Майдане Независимости планируют собраться многие из тех, кто был здесь избит "Беркутом" в ночь на 30 ноября 2013 года.

Об этом "Сегодня" сообщил активист и волонтер Ярослав Радонь, который также был участником тех событий.

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"Мы уже договорились, что 30 ноября вечером соберемся на Майдане. Ориентировочно на 17:00-18:00", – сообщил нам Ярослав Радонь.

По его словам, участники Майдана придут вспомнить события 2013 года, но при этом, скорее всего, воздержатся от каких-либо маршей по центру Киева. Как мы выяснили, большинство из участников Майдана и ранее, и спустя восемь лет озвучивают главную претензию к властям – за это время не было весомых раскрытий преступлений, совершенных против майдановцев.

"Нужно, чтобы у президента, генпрокурора, главы ГБР была политическая воля. Есть такая пословица, что если человек не хочет, то это хуже того, чем не умеет. Власти не заинтересованы в расследовании. Я так считаю. Что касается темпов расследования, то я, как и другие потерпевшие, уже не то, чтобы разочаровались… Например, дело об избиении людей на Майдане 30 ноября 2013 года до сих пор слушается. Процесс очень сильно затягивается. Толку нет никакого, и смех, и грех", – говорит Радонь.

При этом Ярослав Радонь вспоминает то, что ему пришлось пережить на баррикадах 30 ноября 2013 года: "Беркут" меня бил так, что я уже подумал, что моя рука сломана. После рентгена выяснилось, что перелома нет. Когда упал и лежал в крови, увидел, как "беркутовец" со всей дури бил убегающую девушку по ногам резиновой дубинкой. Расправа была очень жестокой. Кстати, этот день мне снится время от времени. Во сне вижу, как убегаю от орды, которая меня окружает, затем просыпаюсь в поту из-за этого".

Как уточняет Ярослав Радонь, нападение "Беркута" не дает о себе забыть спустя восемь лет.

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"Последствия избиения ощущаются до сих пор. Головная боль меня преследует. Без таблеток я не выхожу, они постоянно должны быть у меня в кармане. Причем не просто обезболивающее, а серьезные лекарства", – говорит Радонь.

Впрочем, больше всего его возмущает то, что он не так давно услышал от одного из бывших львовских "беркутовцев".

"Этот бывший командир мне сказал, что они скоро добьются того, что нас будут судить как участников госпереворота. Прошипел через зубы, что скоро к нам доберутся", – возмущенно говорит Ярослав Радонь.

Что сказал Зеленский в годовщину трагических событий Евромайдана

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы.

Президент вспомнил о тюрьмах, потере души и что бывает, если власть не слышит народ.

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"Мы отмечаем сегодня День Достоинства и Свободы. Праздник, который показывает, что для нас достоинство и свобода – это праздник. Это наш воздух. Нет. Это не звучит слишком громко. Когда кто-то решает перекрыть нам воздух, тогда бывает слишком громко. Когда власть не слышит свой народ – тогда бывает слишком громко", – сказал он.

Глава государства подчеркнул, что это тот день, который характеризует украинцев.

Также Зеленский отметил, что украинцы свободны и заплатили за это большую цену, и напомнил ситуацию с моряками в российском плену.

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