Участвующих во ВНО учителей начали вакцинировать второй дозой

Минздрав призвал педагогов, которым еще не сообщили о второй прививке, как можно скорее обратиться к руководителям учебных заведений

В Украине вакцинирую второй дозой учителей-участников ВНО / Фото: Flickr

Педагогов, которые будут привлечены к проведению ВНО в 2021 году, уже начали прививать против COVID-19 второй дозой вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech.

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Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

В министерстве призвали учителей, которым еще не сообщили о возможности получить вторую дозу вакцины, обратиться к руководителям их заведений.

"Если вам еще не сообщили о том, когда вы получите вторую дозу, обратитесь к руководителю вашего заведения. Тот отправит запрос об организации второй прививки региональному координатору по иммунизации и оповестит вас о дате и месте вакцинации", – говорится в сообщении.

Отметим, для полной иммунизации необходимо получить две дозы вакцины с интервалом в 28 дней.

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Внешнее независимое оценивание начнется в Украине 21 мая и продлится до 15 июня 2021 года.

Напомним, основной этап массовой вакцинации работников образования в Украине планируют начать 24-25 мая. Их планируют прививать вакциной компании Pfizer, партия которой прибыла сегодня в Украину.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса