Мытье рук вместо "урока мира" и маски вместо линеек: как прошел День знаний в украинских школах

Впервые за историю независимости Украины, в День знаний в большинстве школ не состоялись торжественные линейки. Как известно, в Минздраве разработали свои рекомендации для школ, но в каждом отдельном населенном пункте и регионе обучение будет проходить в зависимости от эпидемиологической ситуации.

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Мы выяснили, как прошло 1 сентября в условиях карантина и в столичных школах, и в региональных. По данным министерства образования, в этом году в Украине насчитывается более 4,2 млн учеников, из них – 428 тыс. первоклассников. Как сообщалось ранее, формат и 1 сентября, и последующих дней напрямую зависит от того, в какой зоне находится населенный пункт.

Без линеек но с замером температуры

Стоит заметить, что учебный год стартовал далеко не во всех школах. Например, в школе №1 города Ходоров Львовской области обучение стартовало дистанционно из-за того, что коронавирус выявили у нескольких педагогов. Об этом сообщил директор департамента образования и науки Львовской обладминистрации Олег Паска.

Дистанционно пока что будут учиться многие школьники Черновицкой области. Как уточнили в департаменте образования и науки Черновицкой обладминистрации, в 5 районах, 18 ОТГ и городе Черновцы, в дистанционном режиме обучение начали 215 учреждений образования.

"Из 22 административно-территориальных единиц, которые находятся в "оранжевой" зоне из 144 учреждений дошкольного образования открыты 118. Из 172 учреждений среднего образования – 149 начали работу по очной форме обучения, 21 – по смешанной форме обучения, 2 – дистанционно", – сообщили в департаменте образования и науки Черновицкой ОГА.

В столице обучение полноценно стартовало практически во всех школах. Исключением стали две – у нескольких педагогов одной из школ выявили коронавирус, а вторую утром во вторник, 1 сентября, заминировали. Как рассказали нам в полиции, сообщение о взрывчатке оказалось ложным.

Учеба началась

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В большинстве школ учебный год, хоть и не так как всегда, но все же начался.

Мы побывали на территории одной из школ спального района Киева и выяснили, как проходит здесь 1 сентября. Как и во многих таких учреждениях, для младших и старших школьников в этот раз организовали отдельные входы в здание. Впрочем, и за первыми, и за вторыми на улицу выходили учителя и забирали их в здание. Родителей и посторонних в школу старались не пускать – для этого на входе поставили специального дежурного.

Как мы заметили, первый урок для одного из младших классов учитель провела на улице, под деревом, а затем – на стадионе. Сначала дети отгадывали загадки, а потом сделали разминку на стадионе.

Как выяснилось, многие из детей пытались соблюдать карантинные правила – школьники старшего возраста шутя здоровались ногами, а вот малыши в силу возраста о правилах на улице, в школьном дворе вспоминали лишь после замечания родителей. Из-за того, что родителям было запрещено заходить в школу, заносить рюкзаки и портфели учеников в школу приходилось учителям. Как мы заметили, одна из учителей выходила специально за рюкзаками 4 раза.

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Как рассказали "Сегодня" учителя из нескольких столичных школ, 1 сентября они провели по 2 урока и отпустили детей домой.

"Первый урок был праздничным, второй был посвящен правилам поведения в условиях карантина", – рассказала нам одна из киевских учителей.

В регионах ситуация оказалась схожей.

"За нами на улицу вышла учитель, забрала нас в класс. Прошло два урока, в классе нам было разрешено сидеть без масок, учитель тоже была без маски. По новым правилам у нас теперь не совпадают перемены с другими классами. Учитель брала небольшой колокольчик и звенела. Это означало конец урока. И в школу каждый класс пришел каждый на свое время, с разницей в 5-10 минут", – рассказала нам семиклассница из Запорожья.

А одна из учителей начальных классов добавила, что теперь занятия в их школе будут начинаться на полчаса раньше – с 7.30.

"Кстати, сейчас много говорят о том, что уроки мы будем проводить, надев специальные пластиковые щитки. Они действительно защищают дыхательные пути, но в них очень плохо видно буквы и цифры как в тетради так и на доске. К сожалению, это очень важный момент в работе учителя. Если каждый раз так придется напрягать зрение, то оно быстро испортится. Перспективы такие, что мы их надевать не будем, лучше тогда уж работать в обычной маске", – сказала нам одна из учителей.

Многие из родителей в комментарии для нашего сайта позитивно отозвались об отмене линеек.

"Сын пошел в 5-й класс, у нас линейки не было. Сожаления из-за этого не было, потому как дети не стояли на жаре, – рассказала нам одесситка, жена полярника Анна Зулас. – За детьми на улицу выходили учителя, был проведен один урок, дети в школе были в масках. На первом уроке им рассказали о правилах безопасности, о том, как правильно дезинфицировать руки".

В свою очередь, чиновники Одесщины сообщили, что уже есть случаи, когда педагогам пришлось приостановить работу из-за коронавируса.

"Остановлен процесс обучения в Калаглийском дошкольном учреждении "Солнышко", поскольку у сотрудников лабораторно подтвердился COVID-19", – сообщил и.о.главы Овидиопольской райадминистрации Игорь Ильченко.

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Напомним, ранее стало известно о том, планируют ли власти в ближайшем будущем останавливать учебный процесс в Киеве.

Также сообщалось, что директора школ возмутились из-за дефицита средств на подготовку школ к работе в новых условиях. Подробности – в сюжете.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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