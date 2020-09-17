Как школы проводят уроки на улице: детям нравится, родители критикуют, а сантехники отвлекают

В основном дети сидят за обычными партами, но случается - на пеньках или покрышках

Из-за того что в Украине каждый день стремительно растет число заболевших коронавирусом, педагоги все чаще стали проводить уроки на улице. Такие занятия с 1 сентября стали обычным явлением во многих школах столицы, Винницкой, Кировоградской, Львовской и многих других областей. Напомним, по мнению эпидемиологов, страна находится на пороге роста заболеваемости, поэтому сейчас важно соблюдать меры безопасности.

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Как рассказали сайту "Сегодня" в Департаменте образования и науки КГГА, по состоянию на середину сентября в Киеве в дистанционном режиме работают четыре школы, на "удаленку" отправлены ученики 188 классов Киева. В тех же школах, которые продолжили работать в привычном режиме, часть уроков проходит на улице.

Впрочем, одной из самых привлекающих внимание оказалась школа в селе Грушковцы Винницкой области. Здесь с 1 сентября дети разных классов поочередно учатся на пеньках.

Класс с пеньками в Винницкой области

"Поочередно на этой локации занимаются ученики из разных классов, – рассказала "Сегодня" директор Раиса Колиснык. – Здесь проходят те уроки, где, как правило, меньше письма: литература, чтение, география, история. На пеньках есть специальная окантовка, которая позволяет детям чувствовать себя комфортно. Класс понравился многим родителям, но, конечно, не обошлось без критики. В соцсетях некоторые люди прокомментировали, мол, этот класс не приспособлен для проведения уроков, мол, детям будет неудобно. Но оценку поставили дети – им там комфортно. Кроме того, дети не сидят весь урок на пеньках. Они могут встать, сделать разминку. Кстати, занятия здесь проходят в то время, когда класс в здании школы проветривается. Во время карантина это важно".

По словам директора школы, такие уроки будут проходить, пока позволит погода. А пеньки, как нам рассказали, были привезены в школу еще как дрова.

"Ранее, до карантина, была идея создать класс на открытом воздухе. Карантин ускорил реализацию идеи", – рассказала нам директор.

В соцсетях фотографию учеников на пеньках прокомментировали десятки человек. Некоторые из пользователей предположили, что у детей за такими "партами" может испортиться осанка. В свою очередь детский ортопед-травматолог Олег Пилипчук в комментарии сайту "Сегодня" пояснил, что сидение ребенка на таком пеньке в течение 45 минут не наносит вреда здоровью.

"Ребенок в таком положении не проводит же по 5-6 часов. За 45 минут ничего плохого с осанкой не произойдет", – сказал нам Олег Ростиславович.

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В подавляющем большинстве на "зеленых уроках" дети сидят за обычными партами. Например, на днях в соцсетях многие активно комментировали уроки в одной из гимназий Кропивницкого.

Как рассказала нам директор гимназии Татьяна Бутакова, на школьном дворе сейчас открыто 2 класса.

"В каждом из них – по 15 парт. У нас висит график, согласно которому проходят уроки на улице. Каждый учитель может записаться, только важно успеть это сделать. На открытом воздухе проходят и те уроки, где приходится писать. Дело в том, что у нас возле школы тихо, нет движения автомобилей, поэтому и учиться комфортно".

По словам Бутаковой, если существующих двух классов окажется мало и будет позволять погода, то готовы организовать дополнительные места для уроков на улице.

"У нас возле школы есть роща, где можно расставить стулья для детей и проводить некоторые уроки. Детям такие уроки нравятся. Но поначалу были случаи, когда дети отвлекались при виде пролетающей бабочки или сантехника на крыше – внимательно наблюдали за его работой. Сейчас уже привыкли к занятиям на улице. А если отвлекаются, то учителя предупреждают, что иначе уроки будут в помещении. Самый большой недостаток этого нововведения – что недоброжелатели из числа молодежи по вечерам бегают по этим партам".

На вопрос о том, каковы перспективы, что и эта, и остальные школы в Кропивницком продолжат работу в привычном режиме, Татьяна Бутакова ответила нам: разработана бесплатная интернет-платформа, способная помочь в случае перехода на дистанционное обучение.

"Кроме того, администрация школы в ней может видеть действия каждого учителя. Например, заполнен ли журнал, выставлены ли оценки в дневник. Также я могу видеть, какие задания давали ребенку. Платформой могут пользоваться администрация школы, учителя, ученики и их родители", – уточнила директор. И добавила: "Многие родители были не готовы обеспечить ребенку дистанционное обучение. Сейчас мы им сообщили, что, к сожалению, их обязанность – это обеспечить ребенка гаджетом. Если же у ребенка будет кнопочный телефон, то он ничего не выучит…"

В свою очередь в Министерстве образования на днях обнародовали очередной модуль для учителей – в нем предложены рекомендации, как организовывать дистанционное обучение. Как сообщают в министерстве, учителям также предложено изучить иностранный опыт дистанционного обучения.

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Напомним, ранее 14 школ Киевской области перевели на "удаленку" из-за того, что часть школьников и учителей заболели коронавирусом.

Также стало известно о том, что власти Ивано-Франковска рассматривают возможность возобновления работы детских садов и школ в условиях карантина.

Видео: facebook.com/ruslan.martsinkiv

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