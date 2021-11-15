Ученики возвращаются в школы, но локдаун все ближе: какая ситуация с коронавирусом в Украине

Украина проходит пик заболеваемости коронавирусом. Области продолжают переходить в оранжевые, а потом и красные зоны. Но многие регионы приняли решение о возвращении детей к очной форме обучения в школах.
Какая ситуация с коронавирусом в Украине по состоянию на понедельник 15 ноября, рассказывает сайт "Сегодня".
Статистика коронавируса за 14 ноября
За вчера в Украине подтвердили COVID-19 еще у 10 802 человек. Среди них 764 детей и 132 медработника. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 2 798 человек, умерли – 442, выздоровели – 11 219. За все время пандемии в Украине:
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- заболело – 3 228 441 человек
- поправилось – 2 642 459,
- летальных исходов – 77 147,
- проведено ПЦР-тестирование – 15 246 974.
Зоны карантина
По состоянию на 15 ноября только две области в желтой зоне карантина. Еще пять регионов в оранжевой, остальные – в красной.
Какие области в красной зоне
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Ровенская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Львовская,
- Волынская,
- Черкасская.
Какие области в оранжевой зоне
- Винницкая,
- Закарпатская,
- Полтавская,
- Харьковская,
- Черновицкая.
Какие области в желтой зоне
- Тернопольская,
- Кировоградская.
Список карантинных зон в Украине. Фото: скриншот с сайта Минздрава
Вакцинация в Украине
За прошедшие сутки, 14 ноября, еще 97 373 человека вакцинировали против COVID-19. Одну дозу получили 41 083 человека, полностью иммунизированы – 56 290 человек.
Прививки проводили:
- 586 мобильные бригады по иммунизации,
- 2 546 пункта прививки,
- 448 центров вакцинации населения.
Всего за прошлую неделю (с 8 по 14 ноября 2021 года) 1 606 542 человека получили прививки против COVID-19.
91,1% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины.
В школы возвращают детей
Многие города приняли решения продолжить обучение в очном формате. При этом каждая школа решает самостоятельно – выходить в классы или же продолжить обучение на дистанционке.
Где ученики вернутся на очное обучение
- Львов – ученики 1-4 классов во всех школах.
- Черновцы – все ученики во всех школах.
- Черкассы - ученики 1-4 классов, ученики школы № 8, гимназии № 9, коллегиума "Берегиня" и гуманитарно-правового лицея.
- Чернигов – большинство школ, а также специальная школа № 1 и учебно-реабилитационный центр № 2.
- Ровно – все ученики во всех школах.
- Житомир – все ученики в 25 школах города. Только несколько школ останутся на дистанционке.
- Сумы – ученики 1-4 классов и специальных школ (с 17 ноября).
- Днепр – все ученики в 45 учебных заведениях города (некоторые останутся на дистанционке).
- Харьков – все школы.
Кто останется на дистанционке
- Киев – все ученики (минимум до 21 ноября).
- Львов – ученики 5-11 классов.
- Сумы – ученики 5-11 классов.
- Черкассы – ученики 5-11 классов.
- Николаев – все ученики.
Что происходит в больницах?
В Украине сейчас наибольшее количество выделенных коек для больных COVID-19 – 76 401. Из них занято 51 926 коек. На реанимационных койках – 3645 пациентов.
Однако в Киеве часть больниц заполнены на 100% COVID-больными. В общей сложности занятость койко-мест составляет 73%.
В Харьковской области в реанимациях больниц заняты 266 койки из 331. В реанимационные отделения часто попадают пациенты с коронавирусом, которые не вакцинировались.
А в клинической больнице скорой медицинской помощи Львова от коронавируса умерла 23-летняя беременная и 29-летний мужчина. У женщины были "черные нежизнеспособные легкие".
Кроме того, в Ивано-Франковске умерла 35-летняя роженица от коронавируса. Медики спасли ее ребенка с помощью кесарева сечения – малыш в тяжелом состоянии.
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