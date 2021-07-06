Учения Sea Breeze-2021 перешли в активную фазу: где могут быть провокации РФ

Российские военные корабли с ракетами уже вошли в Черное море и движутся в сторону Севастополя

Учения Sea Breeze-2021 / коллаж "Сегодня"

Международные учения Sea Breeze-2021 перешли в активную фазу – корабли Украины, США и других стран-партнеров вышли в международные воды Черного моря. Между тем в сторону Севастополя движутся российские ракетные крейсеры.

Стоит ли ждать провокаций и эскалации конфликта на море, когда там десятки кораблей НАТО и весь Черноморский флот России, разбирались корреспонденты новостей "Сегодня", причем один из них наблюдает за учениями с борта американского корабля.

Что происходит на учениях

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Корреспондент "Сегодня" находится на флагмане шестого флота Вооруженных сил США, который принимает участие в учениях в открытом море. На этом корабле очень много вооружений, в тому числе крылатые ракеты "Томагавк", которых очень боится Россия. Поэтому она перебрасывает в Черное море много новой техники: крейсер, эсминец, подводные лодки, некоторая техника до сих пор проходит Босфор.

Все готовятся к тому, что могут быть провокации со стороны РФ, однако верят, что до активных действий дело не дойдет. Однако российские самолеты могут пролетать над эсминцем США. Американские же военные не комментируют политическую ситуацию и заявления о Sea Breeze Путина, однако готовы к любому сценарию.

"Здесь будут интересные учения, здесь будет английский корабль, болгарский крейсер еще вышел. Здесь будут маневры, сценария у этих учений нет, будут меняться. Возможно, будут стрельбы, будем за этим наблюдать", – рассказал корреспондент с места учений.

Что задумала Россия

Между тем российские военные корабли уже вошли в Черное море и движутся в сторону Севастополя. Оснащенные крылатыми ракетами крейсер "Москва" и фрегат "Адмирал Эссен" проходят пролив Босфор и Дарданеллы и синхронно движутся к аннексированному Крыму. Там они пополнят запасы продовольствия и будут выполнять задачи в Черном море.

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Что задумала Россия под видом учений – большой вопрос.

"Собирается ли Россия осуществлять любые провокационные действия – это вопрос к ней. Мы отрабатываем спланированные действия, проводим учения в тех районах, которые были определены в соответствии с международными правилами и законами", – говорит Крис Роули, представитель 6-го флота США.

На днях Россия вывела в море почти весь корабельный состав Черноморского флота. Сегодня усилилась еще парой крейсеров. Военные считают, что таким образом она хочет показать свои мышцы и не потерять влияния в акватории Черного и Азовского морей.

"Мы демонстрируем всему миру, что международные воды Черного моря открыты для всех государств. Поэтому учениями Sea Breeze – демонстрация, что любая страна может заходить в Черное море и международные воды", – заявил Кайл Гантт, заместитель командира 65-й оперативной группы флота ВМС США

Россия пугает не в первый и, похоже, не в последний раз. В июне российский корабль открыл огонь в сторону британского эсминца Defender, который якобы нарушил российскую границу и прошел у мыса Фиолент. Но премьер Великобритании тогда заявил – у Севастополя проложен международный маршрут, и вообще та территория принадлежит Украине.

Через пару дней уже Нидерланды обвинили РФ в провокации. Российские истребители несколько часов летали над фрегатом Evertsen, симулируя атаки.

Впрочем, военные говорят, что Россия не будет накалять ситуацию в Черном море, по крайней мере в данный момент.

"Российская Федерация вряд ли решится на эскалацию военного напряжения непосредственно в зоне учений. Тем более, что учения проходят исключительно в международных водах. Это, собственно, намек России на то, что РФ рассматривает свое господствующее положение не только в акватории Черного моря, а непосредственно Средиземноморья", – говорит Дмитрий Снегирев, военный эксперт.

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В дополнение сегодня Россия начала тренировки и на суше – стянули технику и подразделения. Похоже – снова разыгрывает сценарий запугивания.

Мы также писали, что россияне готовят провокации в Черном море на фоне учений Sea Breeze-2021, в которых принимают участие почти три десятка стран НАТО. Российские военные у оккупированного Крыма ежедневно проводят стрельбы и патрулируют берег.