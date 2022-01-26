Ученые нашли новый симптом "Омикрона" – как уберечься украинцам

Если вы заметили этот симптом, то необходимо сдать тест на коронавирус

У "Омикрона" появился новый симптом. Фото: коллаж "Сегодня"

Коронавирус поражает дыхательные пути, расположенные близко ко рту, носу и ушам. Так, американские ученые нашли новый симптом штамма "Омикрон" – боль в ушах.

Об этом сообщает издание The Sun.

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Что известно о новом симптоме?

Доктор Питер Чин-Хонг заявил, что боль в ушах обусловлена тем, что вирус поражает дыхательные пути, расположенные близко ко рту, носу и ушам. Таким образом он часто попадает в эти места.

"Омикрон" может вызвать болезненные симптомы во внутреннем ухе. По словам врачей, если вы заметили у себя потерю слуха, головокружение или звон в ушах, то необходимо сдать тест на коронавирус.

"У некоторых наших пациентов мы видели, что потеря слуха является единственным признаком заражения коронавирусом", — заявила врач Константина Станкович.

Главные симптомы "Омикрона"

Отчеты на основе подтвержденных случаев нового штамма свидетельствуют, что у больных "Омикроном" чаще всего наблюдают:

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насморк (73%)

головную боль (67,5%)

усталость (63,5)

чихание (60%)

боль в горле (59,6%)

В то же время не выявлено существенного отличия от симптомов штамма "Дельта", который в настоящее время доминирует в Украине. В случае заражения этим штаммом вместе с указанными выше симптомами также наблюдается кашель (43,5%), хриплый голос (35,7%), озноб или дрожь (30%), лихорадка (29,4%), потеря/ искажение обоняния и/или вкуса (23,7%) и т.д.

Несмотря на то, что симптомы "Омикрона" кажутся похожими на простуду, новый штамм также может вызвать длительные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные случаи. Из-за стремительного распространения "Омикрона" в опасности находятся те, кто не прошел базовый курс вакцинации против COVID-19.

Как стало известно, новый штамм имеет меньший инкубационный период. В среднем, по данным научных исследований, он составляет 3 дня.

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Также единичные исследования указывают, что происходит смещение заболеваемости штаммом "Омикрон" в более молодую возрастную группу. Если средний возраст лиц, больных штаммом "Дельта", был 38,3 года, то "Омикроном" – 30,8.

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