Ученые впервые в истории исследовали геном украинца: видео

Впервые в истории ученые исследовали геном украинца. Сделали это на базе Ужгородского национального университета.
Идею изучить геном украинца годами вынашивал Тарас Олексюк, известный генетик из Ужгорода, ныне работающий в Оклендском университете в США.
В конце концов, он организовал международную команду, которая впервые в истории страны провела масштабные генетические исследования.
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Для анализа волонтеры собрали образцы крови ста человек из всех областей Украины, которые в трех поколениях идентифицируют себя украинцами.
Ученые объясняют: изучение гена украинцев, прежде всего, важно для медицины – помогает определять склонность к определенным болезням и мутациям. А это своевременная диагностика и правильное лечение.
Например, мутация, которая вызывает аутизм, встречается примерно у половины украинский.
"У нас чаще, по сравнению с соседними народами встречается мутация, повышающая риск возникновения рака груди", - рассказывает Ярослава Гасинец, декан биологического факультета Ужгородского Национального университета.
Данные исследования – в открытом доступе. Сейчас ученые Ужгородского Национального университета в рамках трансграничного сотрудничества уже работают над исследованием общего и отличного в генотипах жителей Закарпатья и северной Румынии – людей, которые живут рядом, но по разные стороны Карпат.
Результаты обещают обнародовать ближе к осени.
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