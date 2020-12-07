Дети защитили учителя, который заставлял их приседать с муляжом снаряда

Скандал поднялся в лицее Квасилова на Ровенщине. Кто-то снял телефоном, как ребята приседают у доски с муляжом артиллерийского снаряда. Такое наказание придумал учитель по предмету "защита Украины".

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Об этом говорится в новостях "Сегодня".

50 приседаний с муляжом снаряда в руках – преподаватель предмета "защита Украины" так воспитывает школьников. За провинность – физическое упражнение. После скандала с видео, которое попало в Сеть, педагог-афганец уволился.

Кабинет отличника образования 55-летнего Александра Нагорняка закрыт. Показать муляж в лицее не могут – ключи еще у педагога. Репутацию, говорят коллеги, имел безупречную.

"Дисциплина у него была на занятиях – однозначно. Вообще жалоб не поступало, ни ко мне, ни к директору. Об этом узнали из соцсетей", – уверяет заместитель директора лицея Людмила Кравцив.

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Комиссия опросила 10 учеников и они подтвердили, что учитель заставляет приседать. Однако все ученики оправдывают педагога – мол, требовательным был только к "прогульщикам" и "двоечникам".

"Говорит: не хочешь двойку – приседай. Для учеников это легче", – говорит ученик лицея. И уверяет, что обид на учителя не держал никто.

Сегодня удалось узнать позицию самого учителя. По телефону Александр Нагорняк заверил – никого унизить не хотел. Говорит, воспитывал подростков как в армии, ведь сам прошел Афганистан.

"Те, кто курит, позволяют себе на 10-15 мин опоздать на урок. Кто уроки не учил, двоек не ставил. У них было право выбора – или двойка, или что-то делать", – объясняет учитель Александр Нагорняк.

Однако, чиновники так не считают. Действия учителя называют неприемлемыми.

"Хотел, чтобы все было идеально, как в вооруженных силах. Учреждение образования – это не воинская часть. Здесь несколько иные методы в работе педагога", – говорит заместитель начальника управления образования Ровенской облгосадминистрации Петр Коржевский.

Буллинг это был или нет – проверяет полиция. Пока оштрафовали руководителя лицея, потому что не сообщил об инциденте.

Видео: Сегодня

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