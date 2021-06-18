Учительница избила аутиста, а США хотят съесть Россию-пудинг – главные новости за ночь

Депутат опубликовал видео, на котором учительница избивает мальчика в инклюзивном классе, а Виктория Нуланд забавно высказалась о России – и другие события

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Избиение учителем ребенка с инвалидностью

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В инклюзивном классе одной из киевских школ учитель проявляет агрессию и бьет ребенка с инвалидностью. По крайней мере один эпизод издевательств над мальчиком попал на видео.

Нуланд сравнила Россию с пудингом

Замглавы Госдепа Виктория Нуланд заявила, что США после встречи президента Джо Байдена с Владимиром Путиным намерены проверить, хочет ли на самом деле Россия стабильных отношений и можно ли достичь с ней определенных соглашений. Говоря об этом, она сравнила РФ с пудингом, который надо съесть.

Новая версия отравления студентов в Ивано-Франковске

Студенты, которых прошлой ночью госпитализировали с тяжелым отравлением неизвестным веществом из общежития Ивано-Франковска, вряд ли отравились угарным газом – у спасателей появилась новая версия.

Пожар на Ледовом стадионе в Киеве

В Киеве вечером в четверг загорелся заброшенный Ледовый стадион на проспекте Глушкова, из здания валил черный дым. В ГСЧС рассказали, что произошло.

Украинскую армию вооружат роботами

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В ближайшее годы украинскую армию намерены вооружить самыми современными беспилотниками и роботами. К примеру, один из них – сверхбыстрый ударный беспилотник ACE ONE похож на НЛО – он незаметен для радаров и имеет управляемые ракеты.

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