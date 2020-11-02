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Учителя не получат надбавок за работу во время карантина – министр

2 ноября, 11:00

Денис Беспалов Денис Беспалов

Выделенные из COVID-резервов средства направят на закупку антисептиков

Дистанционного обучения и надбавок учителям за работу во время карантина не будет. Бесплатно тестировать учителей на COVID-19 не планируют. Выделенные из COVID-резервов средства направят на закупку антисептиков для школ и детских садиков.

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Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет, передают новости "Сегодня".

По его словам, до 1 июля 2021 года для работников сферы образования предполагается повышение на 30% заработных плат, до лета следующего года дополнительной переиндексации не будет.

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Сергей Шкарлет о зарплатах

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что закрытие школ не поможет остановить коронавирус.

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Ранее сообщалось, что в Украине за последние сутки выявили 6754 новых случая инфицирования коронавирусом. Всего инфекцию подтвердили у 402 194 человек. Скончались 7375 человек. Вылечить удалось 163 768 инфицированных.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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школа зарплаты учителя карантин коронавирус Сергей Шкарлет

Источник: Сегодня

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