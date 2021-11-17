Ситуация улучшилась? Шмыгаль призвал отменить "дистанционку" во всех школах

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал местные власти вернуть учеников школ к очному формату обучения. По его словам, большинство учителей уже выполнили требования Минздрава и вакцинировались против коронавируса.
Об этом Шмыгаль сказал на заседании правительства.
"Украинские школы должны вернуться к очному формату обучения. Абсолютное большинство украинских учителей вакцинировано, и мы благодарны им за такую ответственную позицию. Поэтому еще раз обращаемся и призываем местные власти вернуть детей за парты", – заявил премьер.
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Как проходит учеба в разных городах
Во многих городах Украины еще 15 ноября дети вернулись на очное обучение. Однако некоторые города все же оставили "дистанционку" из-за риска распространения коронавируса либо же из-за того, что не все сотрудники школ вакцинированы.
Где ученики уже на очном обучении?
- Львов – ученики 1-4 классов во всех школах.
- Черновцы – все ученики во всех школах.
- Черкассы - ученики 1-4 классов, ученики школы № 8, гимназии № 9, коллегиума "Берегиня" и гуманитарно-правового лицея.
- Чернигов – большинство школ, а также специальная школа № 1 и учебно-реабилитационный центр № 2.
- Ровно – все ученики во всех школах.
- Житомир – все ученики в 25 школах города (кроме нескольких школ).
- Сумы – ученики 1-4 классов и специальных школ (с 17 ноября).
- Днепр – все ученики в 45 учебных заведениях города (кроме некоторых).
- Харьков – все школы.