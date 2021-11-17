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Ситуация улучшилась? Шмыгаль призвал отменить "дистанционку" во всех школах

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
17 ноября, 13:33
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Местную власть призвали вернуть детей за парты во всех регионах
Денис Шмыгаль призвал вернуть всех детей за парты
Денис Шмыгаль призвал вернуть всех детей за парты / Фото: Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал местные власти вернуть учеников школ к очному формату обучения. По его словам, большинство учителей уже выполнили требования Минздрава и вакцинировались против коронавируса.

Об этом Шмыгаль сказал на заседании правительства.

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"Украинские школы должны вернуться к очному формату обучения. Абсолютное большинство украинских учителей вакцинировано, и мы благодарны им за такую ответственную позицию. Поэтому еще раз обращаемся и призываем местные власти вернуть детей за парты", – заявил премьер.

Как проходит учеба в разных городах

Во многих городах Украины еще 15 ноября дети вернулись на очное обучение. Однако некоторые города все же оставили "дистанционку" из-за риска распространения коронавируса либо же из-за того, что не все сотрудники школ вакцинированы.

Где ученики уже на очном обучении?

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  • Львов – ученики 1-4 классов во всех школах.
  • Черновцы – все ученики во всех школах.
  • Черкассы - ученики 1-4 классов, ученики школы № 8, гимназии № 9, коллегиума "Берегиня" и гуманитарно-правового лицея.
  • Чернигов – большинство школ, а также специальная школа № 1 и учебно-реабилитационный центр № 2.
  • Ровно – все ученики во всех школах.
  • Житомир – все ученики в 25 школах города (кроме нескольких школ).
  • Сумы – ученики 1-4 классов и специальных школ (с 17 ноября).
  • Днепр – все ученики в 45 учебных заведениях города (кроме некоторых).
  • Харьков – все школы.

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