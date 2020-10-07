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Маскамен и Антисептвуман: Минздрав придумал супергероев для борьбы с COVID-19

7 октября, 18:29

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Учащимся будут напоминать о необходимости пользования масками и антисептиком

Отечественное Министерство здравоохранения совместно с Институтом когнитивного моделирования разработали серию комиксов для школьников. Они созданы в рамках кампании о необходимости носить защитные маски и пользоваться антисептиками.

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Об этом сообщает Telegram-канал Коронавирус-инфо.

Поскольку школьники проводят много времени в закрытом помещении, сидят рядом за партами и пользуются школьными принадлежностями – им нужно почаще напоминать о необходимости использования масок и применения антисептиков. Поэтому эти комиксы будут разосланы в украинские школы и распространяться в соцсетях.

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Напомним, вчера, 6 октября, в Украине был поставлен очередной антирекорд – за сутки выявили 4753 новых случая COVID-19.

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Напомним, ЕС выделил Украине 300 миллионов на борьбу с коронавирусом. Обещанные деньги должны пойти на обеспечение жителей Донбасса.

Кроме того, глава службы чрезвычайных ситуаций Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что зараженных коронавирусом в 20 раз больше, чем говорит официальная статистика.

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Медики фиксируют случаи повторного заражения COVID-19. Кто в группе риска – узнавайте из видеосюжета:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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карантин комикс Минздрав коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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