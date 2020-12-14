Удобство, оперативность, личность: главред "Новостной Группы Украина" рассказал о ТВ-трендах

16 декабря телеканал "Украина 24" отметит годовщину выхода в эфир. Главный редактор "Новостной Группы Украина" Юрий Сугак уже давно работает в сфере медиа. Он рассказал, что зрителям стали важны доступность телевидения и единый мультимедийный бренд.
Об этом он заявил в интервью сайту "Апостроф".
"Если говорить о трендах, то все довольно просто – то, к чему сегодня уже все привыкли. Телевидение должно быть "в кармане" – удобным, оперативным. Тогда все работает правильно. И должен быть единый мультимедийный бренд. Еще один немаловажный фактор – личность в информационном вещании. Зрителям важна оценка и анализ событий людей с конкретным жизненным опытом и позицией. И в том, чтобы представить микс таких субъективных позиций и мнений, который бы давал зрителю масштабную картину происходящего, мы и видим свою задачу", - сказал он.
Сугак добавил, что команда не смогла бы реализовать все планы без поддержки руководства, в том числе акционера Рината Ахметова.
"Командная работа "Медиа Группы Украина" и "Новостной Группы Украина" – пример амбициозности, лидерства и применения современных технологий. Без поддержки и доверия руководства и нашего акционера Рината Ахметова мы бы не смогли реализовать свои невероятные планы", - отметил главред.
Сейчас команда "Новостной Группы Украина" создает единую стратегию по новостному вещанию.
"Сейчас мы занимаемся тем, что сводим вместе ряд стратегий по новостному вещанию, по нашему развитию в диджитал. А это уже тема для отдельного интервью", – подытожил Сугак.
Напомним, недавно телеканал "Украина 24" презентовал новую студию новостей.
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