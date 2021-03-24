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Уголовное дело за подделку ПЦР-теста: на границе Украины будут жесткие проверки

24 марта, 14:58

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В погранслужбе пригрозили ответственность за подделку ПЦР-теста при въезде в страну

Кабинет министров Украины обязал всех иностранцев предъявлять отрицательные результаты ПЦР-теста на коронавирус при въезде в страну, но реестра таких документов нет, поэтому проверять их будут вручную.

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Об этом в эфире Громадського радіо заявил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

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По его словам, при пересечении границы будет проверяться дата выдачи справки, бланк, на котором она напечатана, и печать.

Если оригинальность справки вызовет у пограничников подозрения, они обратятся в полицию. Также планируется сотрудничество с погранведомствами сопредельных стран.

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"Если будут какие-то подозрения, то иностранцу может быть отказано во въезде в Украину, а при необходимости и дальнейших проверках могут открыть уголовные дела", – добавляет Демченко.

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Помощник председателя ГПСУ отметил, что дополнительные нюансы справки – в частности, каким образом они должны быть утверждены – правительство не определяло.

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Напомним, что Минздрав Украины регулярно обновляет список "красных" стран, по возвращению из которых необходимо сдавать ПЦР-тест или отбывать две недели самоизоляции. Кроме того, есть и список "зеленых" стран, после которых карантина нет.

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