Угощала Путина вином за 100 тысяч: "экс-директору" "Массандры" изменили подозрение

В 2015 году хозяин Кремля привез Берлускони на винзавод и ради них откупорили бутылку, которая была национальным достоянием Украины

Пособница оккупантов ради Путина открыла бутылку за 100 тысяч долларов. Коллаж "Сегодня"

Бывшему "генеральному директору" захваченного оккупантами завода "Массандра" изменили подозрение по факту нарушения законов и обычаев войны (ч.1 ст.438 УК Украины) за то, что она угощала президента РФ Владимир Путина очень дорогим коллекционным вином. Ей светит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

Об этом сообщает прокуратура Крыма.

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Прокуроры напомнили, что в конце февраля 2015 года подозреваемая незаконно была назначена на должность генерального директора винзавода.

Показывает Путину украинские вина. Фото: ark.gp.gov.ua

В сентябре того же года, во время посещения "Массандры" Путиным и бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, она самовольно изъяла из коллекции и откупорила одну из самых ценных бутылок энотеки – "Херес-де-ля-Фронтера" урожая 1775 года. Стоимость одной такой бутылки вина составляет более 100 тысяч долларов, и в соответствии с законодательством Украины является национальным достоянием и имеющее значительную историческую, научную и национальную ценность для государства.

Редчайшее украинское вино. Фото: ark.gp.gov.ua

"Генеральный директор" "Массандры" подозревается в совершении военного преступления, которое заключается в разграблении национальных ценностей на оккупированной территории Крыма", – говорится в сообщении.

Берлускони (слева), подозреваемая и Путин. Фото: ark.gp.gov.ua

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Отметим, что в 2016 году этой же пособнице оккупантов уже было объявлено о подозрении по ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Захват "Массандры"

Национальное производственно-аграрное объединение "Массандра" – одно из крупнейших предприятий Украины и Европы по выращиванию винограда и производства высококачественных марочных вин.

После оккупации полуострова Россией в 2014 году, имущество винзавода было незаконно захвачено оккупантами и передано в федеральную собственность – управлению делами президента РФ.

В декабре 2020-го стало известно, что близкий друг Путина выкупил крымский винзавод "Массандра". Дочерняя компания банка "Россия" ООО "Южный проект" купила 100% акций.

Как мы писали ранее, глава прокуратуры АР Крым и города Севастополя Игорь Поночовный заявил, что продажа Россией "Массандры" – военное преступление. В МИД Украины продажу РФ крымского завода назвали "юридически ничтожной".

А в марте этого года Украина ввела новые санкции против России. В черный список попала и "Массандра".