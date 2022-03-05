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Угроза безопасности всего мира: как оккупанты обстреливали ЗАЭС — видео

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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5 марта, 18:59
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Энергоатом поделился видео из блока управления станции во время атаки
В "Энергоатоме" показали, как оккупанты обстреливали ЗАЭС
В "Энергоатоме" показали, как оккупанты обстреливали ЗАЭС / Фото: Коллаж: Сегодня

"Энергоатом" показал эксклюзивное видео, на котором работники Запорожской атомной электростанции пытались убедить захватчиков прекратить стрельбу по ней, так как это может быть опасно для всего мира.

Также оператор рассказал хронику событий на блочном щите управления работающего энергоблока ЗАЭС. Именно оттуда происходит управление управляют всеми его основными системами – реактором, турбиной, вспомогательным оборудованием и систем безопасности.

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"Вот что происходило в час ночи 4 марта 2022 года на блочном щите управления третьего энергоблока Запорожской АЭС, захваченной в настоящее время российскими оккупантами. Работающая смена персонала с помощью громкоговорителя и системы оповещения, которую слышно на всей территории станции, пыталось "достучаться" до захватчиков.

– Прекратите стрельбу по ядерно опасному объекту! Немедленно прекратите стрельбу! Вы ставите под опасность безопасность всего мира! Работа жизненно важных органов Запорожской станции может быть нарушена. Нашими силами невозможно будет ее восстановить. Внимание! Прекратите стрельбу…", — рассказывается в сообщении.

Оператор украинских АЭС подчеркнул, что сотрудники станций приложили все силы, чтобы предупредить ужасную катастрофу.

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"Может, кто-то из безусых срочников, забираемых "на учебу", действительно не знал, куда и зачем их доставляют. Но здесь, на крупнейшей атомной электростанции Европы, захватчики хорошо понимают, куда они целятся и каковы последствия. Украинские атомщики делают все возможное, чтобы остановить угрозу мировой ядерной катастрофы", — рассказали в "Энергоатоме".

Захват Запорожской АЭС

Ночью 4 марта российские оккупанты начали обстреливать крупнейшую АЭС в Европе– Запорожскую. В результате чего начался пожар.

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Посольство США в Украине назвало обстрел российскими войсками Запорожской АЭС военным преступлением.

"Нападение на атомную электростанцию является военным преступлением. Путинский обстрел крупнейшей в Европе атомной электростанции делает еще один шаг вперед в его царстве террора", – говорится в заявлении посольства США в Twitter.

Ситуация в Украине 5 марта

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