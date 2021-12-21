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Угроза нападения России: где в случае обстрелов укрыться в Киеве (карта)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
21 декабря, 20:55
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По данным СМИ, РФ может напасть на Украину накануне Рождества
КГГА создала карту, на которой можно найти ближайшие укрытия/Коллаж: "Сегодня"
КГГА создала карту, на которой можно найти ближайшие укрытия/Коллаж: "Сегодня"

В Киеве создана сеть укрытий в случае обстрелов, бомбардировок и чрезвычайных ситуаций. В Киевской городской государственной администрации разработали интерактивную карту таких пунктов, а также дали инструкцию, как действовать в случае нападения на столицу.

Об этом говорится на сайте КГГА.

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Укрытия в Киеве

Для укрытия от обстрелов, бомбардировок и чрезвычайных ситуаций в столице создан фонд защитных сооружений. В него входят подземное пространство метрополитена и паркингов, подвалы жилых домов и другие сооружения под землей.

В апреле этого года интерактивную карту укрытий обновили. На ней указаны адреса подземных укрытий, телефоны участковых администраций, тип хранилищ и ответственная компания. Организации и собственники этих объектов в случае необходимости обязаны обеспечить населению свободный доступ к укрытию.

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Как действовать в случае обстрела или чрезвычайной ситуации?

В столице главный способ оповещения жителей о возникновении чрезвычайной ситуации или угрозы обстрела — передача сообщения по радио и телевидению, а также с помощью автомобилей с громкоговорителями. Также В Киеве во время чрезвычайной ситуации будут включать сирены. Сирены и прерывистые гудки других сигнальных средств означают сигнал гражданской обороны "Внимание всем!".

В случае, если вы услышали такой сигнал, необходимо включить радио или телевизор и прослушать сообщение управления по чрезвычайным ситуациям. Оно содержит информацию о происшествии, а также территории, где оно произошло. Сразу после этого стоит быть готовым к любому развитию событий. В первую очередь нужно собрать документы, поскольку их могут проверять на блокпостах и контрольно-пропускных пунктах.

Набор вещей на случай чрезвычайной ситуации

  1. Оригиналы всех важных документов (паспорт, свидетельства о рождении детей, автомобильные права, пенсионное удостоверение, правоустанавливающие документы на недвижимость и т. д) соберите заранее и упакуйте в водонепроницаемую упаковку. Документы нужно упаковать так, чтобы их легко можно было достать. Желательно положить с документами фотографии родных и близких.
  2. Копии документов, которые перечислены выше.
  3. Банковские карты и небольшой запас наличных.
  4. Дубликаты ключей от дома и авто.
  5. Карта местности и доведенный до сведения всех членов семьи способ экстренной связи и место встречи.
  6. Устройства связи, предоставляющие доступ к информации.
  7. Фонарик с запасными батарейками.
  8. Компас и часы, лучше водонепроницаемые.
  9. Нож складной универсальный. Также не стоит забывать о спичках или зажигалке.
  10. Сигнальные средства (свисток).
  11. Рулон широкого скотча.
  12. Шнур синтетический (диаметр – 4-5 мм, длина – 20 м).
  13. Блокнот и карандаш.
  14. Нитки и иглы.
  15. Аптечка первой необходимости (бинт, лейкопластырь, йод, вата, активированный уголь, жаропонижающие средства, лекарства против аллергии, диареи, кишечной инфекции, глазные капли и антибиотики в порошках).
  16. Одежда (нижнее белье, носки, запасные брюки, рубашка или кофта, плащ-дождевик и удобная обувь по сезону).
  17. Гигиенические средства (зубная щетка и паста, небольшой кусок мыла, полотенце, туалетная бумага, несколько упаковок сухих салфеток, влажные салфетки). Женщинам — средства личной гигиены.
  18. Принадлежности для детей.
  19. Посуда (котелок, фляга, ложка, чашка, раскладной стаканчик).
  20. Запас еды на несколько дней (все, что можно есть без приготовления и что занимает мало места, долго хранится). Питьевая вода на первое время.

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