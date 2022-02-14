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Угроза нападения России: международная авиакомпания разрешила вернуть билеты на рейсы в Украину

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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14 февраля, 00:29
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До 31 марта может быть продлен срок действия билетов без штрафов и комиссий
Бесплатно обменять билет можно при условии, что новый рейс выполняется по тому же маршруту и ​​в том же салоне/Фото: колаж: "Сегодня"
Бесплатно обменять билет можно при условии, что новый рейс выполняется по тому же маршруту и ​​в том же салоне/Фото: колаж: "Сегодня"

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines разрешила вернуть или поменять пассажирам билеты на рейсы в города Украины, которые были куплены до 13 февраля. Это связано с ситуацией, которая сложилась из-за возможного полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Об этом говорится на официальном сайте авиакомпании.

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"В связи с нынешней ситуацией в Украине, пассажиры, купившие авиабилеты до 13 февраля 2022 года, а также на рейсы Turkish Airlines, прибывающие в Украину (Киев, Одесса, Львов, Харьков, Запорожье и Николаев) от 13 февраля 2022 до 28 февраля, получили дополнительные права на изменение и возмещение", — говорится в сообщении.

Следует отметить, что бесплатно обменять билет можно при условии, что новый рейс выполняется по тому же маршруту и ​​в том же салоне. При этом дата замены должна быть не позднее 31 марта этого года. Кроме того, срок действия билетов может быть продлен до 31 марта без каких-либо комиссий и штрафов. Также компания разрешила изменение маршрута. Она производится по правилам тарифа оригинального билета.

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