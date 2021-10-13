Угроза новой эпидемии? В Украине низкий уровень вакцинации против полиомиелита

6 октября в Ровенской области у ребенка подтвердили опасное заболевание — полиомиелит. В Украине низкий уровень вакцинации от этой болезни.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Распространение вируса
Низкий уровень вакцинации в Украине может спровоцировать к циркуляции вируса в стране. По данным Минздрава, самый низкий уровень прививок против полиомиелита в Украине в таких областях:
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- Херсонской области — 40,7%;
- Ивано-Франковской области — 42,2%;
- Закарпатской области — 43,1%;
- Харьковской области — 46,5%
- Одесской и Киевской областях — 47,5%.
Что это за болезнь?
Полиомиелит — острое инфекционное заболевание, которое вызывает полиовирус. Болезнь способна протекать с поражением ЦНС, с возникновением парезов и параличей. Иногда больные умирают.
Вирус полиомиелита распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, особенно через зараженную пищу и воду. Наиболее уязвимыми к полиомиелиту являются дети в возрасте до пяти лет. Полиомиелит неизлечим, но его распространение можно предотвратить путем вакцинации. Вакцину от полиомиелита вводят несколько раз, и она защищает человека на протяжении всей его жизни.
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