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Угроза новой эпидемии? В Украине низкий уровень вакцинации против полиомиелита

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
13 октября, 23:26
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Болезнь очень опасна и иногда заканчивается смертью
Низкий уровень вакцинации грозит распространением вируса/Коллаж: Сегодня
Низкий уровень вакцинации грозит распространением вируса/Коллаж: Сегодня

6 октября в Ровенской области у ребенка подтвердили опасное заболевание — полиомиелит. В Украине низкий уровень вакцинации от этой болезни.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Распространение вируса

Низкий уровень вакцинации в Украине может спровоцировать к циркуляции вируса в стране. По данным Минздрава, самый низкий уровень прививок против полиомиелита в Украине в таких областях:

  • Херсонской области — 40,7%;
  • Ивано-Франковской области — 42,2%;
  • Закарпатской области — 43,1%;
  • Харьковской области — 46,5%
  • Одесской и Киевской областях — 47,5%.

Что это за болезнь?

Полиомиелит — острое инфекционное заболевание, которое вызывает полиовирус. Болезнь способна протекать с поражением ЦНС, с возникновением парезов и параличей. Иногда больные умирают.

Вирус полиомиелита распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, особенно через зараженную пищу и воду. Наиболее уязвимыми к полиомиелиту являются дети в возрасте до пяти лет. Полиомиелит неизлечим, но его распространение можно предотвратить путем вакцинации. Вакцину от полиомиелита вводят несколько раз, и она защищает человека на протяжении всей его жизни.

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