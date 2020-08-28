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Угроза пожаров: спасатели предупредили украинцев об опасности

28 августа, 13:38

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Опасность будет сохраняться в нескольких регионах

Из-за преимущественно теплой и сухой погоды в Украине спасатели предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности. Сегодня, 28 августа, несколько регионов попали в зону риска.

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Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, предупреждение касается жителей южных, восточных и большинства центральных областей, а также жителей полуострова Крым.

Ранее мы сообщали, что спасатели объяснили, почему во время похолодания сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Также напомним, в Киевской городской государственной администрации напомнили о штрафах за костры.

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Кроме того, с начала 2020 года в пожарах в Украине погибли 928 человек. Пострадали в результате огня 774 украинца.

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Так, в июле в Новоайдарском районе Луганской области вспыхнул масштабный пожар. Когда возгорание занимало площадь 85 гектаров, пожарные его локализовали, однако из-за сильного ветра, который дул в разных направлениях со скоростью до 25 м/с, пожар распространился и охватил лесные массивы, в том числе и населенные пункты.

Видео: ГСЧС

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регионы спасатели Украина ГСЧС предупреждение пожарная опасность
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