Угроза самоубийства подростка: какие симптомы должны насторожить родителей и педагогов

Если ребенок решил покончить с собой, у него меняется настроение, сон, рацион питания

По Украине прокатилась волна подростковых суицидов, что не может не вызывать тревоги. Почему дети и подростки делают этот шаг? Как понять, что ребенок решил покончить с собой?

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Об этом идет речь в блоге психоаналитика Александра Осташко на сайте "Сегодня".

По его словам, есть несколько симптомов, которые должны насторожить внимательного родителя и/или педагога.

Если вы заметили перемены в эмоциональном состоянии своего ребенка, если у него возникли проблемы со сном (бессонница или наоборот – не добудиться), повышенная утомляемость либо резко изменились привычки в еде – это симптомы, на которые обязательно нужно обратить внимание.

Следует также обратить внимание, если подросток тяжелее обычного переносит эмоциональные нагрузки, критичен в суждениях, высказывает в них незрелость, тяжело идет на контакт с другими подросткам, а также более обычного импульсивны и вспыльчивы.

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И ни в коем случае нельзя игнорировать ситуации, когда ребенок начнет открытым текстом "пугать" взрослых самоубийством – практически все подростки, которые пытались совершить суицид, накануне предупреждали об этом взрослых , как правило, в течение трех дней до того.

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А также половина всех подростков, к которым успели прийти на помощь, повторяют попытку в промежутке от 24 до 27 часов , но уже с учетом допущенных ошибок. Другими словами, чтобы наверняка.

Что же делать? Обязательно говорите со своими детьми! Заведите традицию каждый день говорить с маленьким человеком хотя бы 10-15 минут в день – но только о нем и с ним, больше ни на что постороннее не отвлекаясь.

Подросток нуждается в вашем внимании и участии, а не нотациях. Тем более, ни в коем случае нельзя высмеивать ребенка или обесценивать то, что для него важно. Необходимо помнить о том, что у подростков проблемы с вербализацией своего внутреннего мира, и до ребенка нужно "достучаться", а для этого нужно желание взрослого понять и услышать.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, зачем подростки принимают убийственные дозы таблеток.

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Больше читайте в блоге: "Как предотвратить самоубийства подростков".

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