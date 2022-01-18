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Угроза войны? Мы узнали, почему в Украине началась волна "минирований"

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18 января, 13:59
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По закону оперативные службы обязаны проверить каждое сообщение
В последнее время в Украине часто "минируют" школы, аэропорты и другие учреждения. Фото: коллаж "Сегодня"
В последнее время в Украине часто "минируют" школы, аэропорты и другие учреждения. Фото: коллаж "Сегодня"

Полицейские заявляют, что волна "минирований" в Украине имеет признаки гибридной войны против нашей страны. Точного подтверждения пока этому нет.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Война против Украины?

Как рассказали нам источники в правоохранительных органах, такую затяжную череду сообщений о минировании фиксируют впервые.

"Продолжающаяся волна "минирований" имеет признаки гибридной войны против Украины. Однозначно, конечно, утверждать этого не можем, пока не найдем доказательств, но признаки – налицо", – сообщили "Сегодня" в правоохранительных органах.

Отмечается, что по закону оперативные службы обязаны проверить каждое сообщение о минировании, чем они и занимаются. Силовики добавили, что авторы сообщений еще не найдены.

"Это говорит о том, что это не пьяницы, которые сообщают о бомбе ради развлечения", – подытожили источники.

Волна "минирований" в Украине

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