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Угроза вторжения РФ. Что должно быть в аптечке для "экстренного чемодана"

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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27 января, 21:38
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В случае войны придется действовать быстро, а самое главное – не паниковать, но быть готовым ко всему
Аптечку следует положить сверху в "тревожном чемодане", чтобы было удобно ее достать в случае необходимости
Аптечку следует положить сверху в "тревожном чемодане", чтобы было удобно ее достать в случае необходимости / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине обсуждается угроза полномасштабного вторжения российской армии. На такой случай у каждого должен быть "тревожный чемодан", если придется быстро покидать свое место проживания.

Сайт "Сегодня" расскажет, какие медикаменты должны быть в "экстренном чемодане".

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Отметим, что рюкзак обязательно должен быть подъемным, потому что в случае чего все придется тянуть на своих плечах.

Что нужно обязательно взять в аптечку

Медикаменты:

  • активированный уголь (от интоксикации),
  • парацетамол/ибупрофен (жаропонижающий),
  • альбуцид (капли для глаз),
  • фталазол (от кишечной инфекции),
  • пенталгин (обезболивающий),
  • имодиум (от диареи),
  • супрастин (от аллергии),
  • лекарства, которые вы принимаете регулярно.

Также в аптеке должны быть контакты собственных врачей и рецепты лекарства.

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Рекомендуем положить сухой и медицинский спирт, санитайзер, две пары резиновых перчаток, клапан с пленкой для искусственного дыхания. Важно иметь средства для остановки кровотечения, марлевые салфетки разных размеров, нестерильные марлевые бинты, эластичные бинты с возможностью фиксации.

Еще не помешают пластыри разных размеров. И не забудьте атравматические ножницы для разрезания на пострадавшем человеке одежды.

Кроме этого, можно взять большой кусок ткани, на которой можно зафиксировать конечность пострадавшего, дезинфектор для рук, спиртовые салфетки, шприцы и медицинские маски.

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