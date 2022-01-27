Угроза вторжения РФ. Что должно быть в аптечке для "экстренного чемодана"

В Украине обсуждается угроза полномасштабного вторжения российской армии. На такой случай у каждого должен быть "тревожный чемодан", если придется быстро покидать свое место проживания.
Сайт "Сегодня" расскажет, какие медикаменты должны быть в "экстренном чемодане".
Отметим, что рюкзак обязательно должен быть подъемным, потому что в случае чего все придется тянуть на своих плечах.
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Что нужно обязательно взять в аптечку
Медикаменты:
- активированный уголь (от интоксикации),
- парацетамол/ибупрофен (жаропонижающий),
- альбуцид (капли для глаз),
- фталазол (от кишечной инфекции),
- пенталгин (обезболивающий),
- имодиум (от диареи),
- супрастин (от аллергии),
- лекарства, которые вы принимаете регулярно.
Также в аптеке должны быть контакты собственных врачей и рецепты лекарства.
Рекомендуем положить сухой и медицинский спирт, санитайзер, две пары резиновых перчаток, клапан с пленкой для искусственного дыхания. Важно иметь средства для остановки кровотечения, марлевые салфетки разных размеров, нестерильные марлевые бинты, эластичные бинты с возможностью фиксации.
Еще не помешают пластыри разных размеров. И не забудьте атравматические ножницы для разрезания на пострадавшем человеке одежды.
Кроме этого, можно взять большой кусок ткани, на которой можно зафиксировать конечность пострадавшего, дезинфектор для рук, спиртовые салфетки, шприцы и медицинские маски.
Ситуация в стране
- Сейчас вблизи границ Украины Россия разместила примерно 109-тысячную армию. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.
- Замглавы МИД РФ Павел Рябков заявлял, что Путин уже обсуждает военные варианты по Украине.
- Украина получила первую партию летального оружия от США. Недавно прибыла и вторая партия помощи с оружием.
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