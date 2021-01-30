Угрожают смертью: квартиру космонавта Каденюка пытаются отобрать у его семьи

Жена и сын Леонида Каденюка получают угрозы из-за элитной квартиры в Киеве, которая досталась им от космонавта по наследству. За жилье развернулась настоящая война. По разным оценкам, эта недвижимость может стоить от 400 000 долларов и до миллиона (от 11 до 27 млн грн), и на нее претендует некий незнакомец.

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Об этом говорится в эксклюзивном расследовании программы "Главная тема" с Еленой Кот.

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В семикомнатной квартире площадью 215 кв м и жила вся семья Каденюков – космонавт с женой и сыном. По закону она должна была отойти прямым родственникам, ведь завещания Каденюк оставить не успел – умер внезапно на пробежке. Но у нотариса выяснилось, что в наследство семья вступить не может, ведь на квартиру есть еще один претендент.

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Нотариус объяснила, что через два месяца после смерти Каденюка к ней пришел человек, назвавшийся единственным наследником умершего, и написал заявление. Поэтому юрист по этому заявлению открыла наследственное дело.

"Он сказал, что у Леонида Константиновича нет никаких родственников. Он – единственный наследник, и все это принадлежит ему", – говорит вдова Вера Каденюк. Но этого человека она не знает и уверена – это афера.

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Неизвестный наследник оказался не один – заявление на наследство Каденюка подал еще один человек. Сын космонавта от первого брака Владимир.

"Ни на похоронах, нигде, ни соболезнований (от него – ред.) не было", – говорит вдова. И уверяет, первой семье Каденюк уже давно оставил в наследство квартиру под Москвой, платил алименты и всячески помогал.

"Подал и подал, какая разница", – так Владимир отвечает по телефону.

После посещения нотариуса семье Каденюка угрожают по телефону – доходит до 40 звонков в день, и так продолжается уже третий год.

"Чтобы вы сдохли, вы не имеете права здесь жить, пошли вон", – цитирует шантажистов Вера Каденюк.

Продать квартиру вдова не может, ведь не является владелицей, а на опытных адвокатов жене первого космонавта не хватает денег.

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"Главная тема" встретилась с человеком, который претендует на наследство известного человека. Его зовут Игорь Владимирович, ему 57 лет, живет в Киеве. Говорит, что он дальний родственник Каденюка и космонавт ему обещал оставить все по наследству.

Адвокаты утверждают, что у неожиданного наследника забрать у родственников квартиру не получится, а вот сын Владимир является прямым наследником, какие бы отношения их не связывали, и здесь, юристы говорят, лучше бы договориться миром. Подробности на видео:

28 января первому космонавту независимой Украины Леониду Каденюку должно было исполниться 70 лет, он является для нашей страны одним из людей-символов.

Напомним, с 30 января популярный общественно-резонансный проект "Главная тема" с ведущей Еленой Кот на телеканале "Украина" выходит в обновленном формате. Отныне каждую субботу зрителей ждет больше эксклюзива, интриг и масштабных экспериментов. В новых выпусках будут рассматривать не одну, а сразу 5 всегда важных для общества тем.

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