Українська
$ 27,44
33,53
  1. Последние новости Украины

Угрозы опаснее, чем ядерное оружие – в Украине появится новый род войск

2 июня, 09:37

Виталий Семченко Виталий Семченко

По словам Данилова, Украина будет "максимально поддерживать идею создания кибер-НАТО, которое может стать одним из самых мощных альянсов"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в Украине скоро появится новый род войск – кибервойска.

Реклама

Соответсвующее заявление он сделал во врем рабочего визита в Литву, передает пресс-служба СНБО.

"Вызовы и угрозы в киберпространстве сегодня гораздо опаснее, чем ядерное оружие и обмен опытом в этом вопросе крайне важен", – сказал Данилов.

По словам секретаря, Украина будет "максимально поддерживать идею создания кибер-НАТО, которое может стать одним из самых мощных альянсов", учитывая уровень проникновения информационных технологий во все сферы жизнедеятельности государства и смещение противостояния с конвенционного в кибернетическое поле.

В тренде
Как только отпустили Стерненко, в Офисе президента установили новую дверь

Главный советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дариус Кулешюс поддержал предложение Данилова, а также заверил, что его страна будет поддерживает Украину на пути к интеграции в НАТО и Евросоюз.

Реклама

Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду два законопроекта – об основах национального сопротивления и увеличении численности Вооруженных сил. Документы подразумевают создание Сил территориальной обороны в составе ВСУ как отдельного рода войск.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

В Украине продолжит бушевать холодный циклон: какой погоды ждать в среду
В Украине продолжит бушевать холодный циклон: какой погоды ждать в средуУкраина
Россия может напасть: Зеленский озвучил сроки самого опасного периода
Россия может напасть: Зеленский озвучил сроки самого опасного периодаВласть
Больницы отдадут бизнесу? Ляшко решился на то, чего не смогла Супрун
Больницы отдадут бизнесу? Ляшко решился на то, чего не смогла СупрунУкраина
"Оторвался тромб": почему дети умирают после физкультуры и как предотвратитьУкраина
Кому из украинцев скоро придется искать работу
Кому из украинцев скоро придется искать работуБизнес
Луценко намекнул, что у дела Медведчука нет перспектив – эксперты о том, что это значит
Луценко намекнул, что у дела Медведчука нет перспектив – эксперты о том, что это значитВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять