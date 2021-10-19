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Ухудшились COVID-показатели. Львовская область завтра может попасть в красную зону

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
19 октября, 16:50
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В городе наблюдается проблема с загруженностью больничных коек с кислородом
Львовская область уже завтра может оказаться в красной зоне
Львовская область уже завтра может оказаться в красной зоне / Фото: Коллаж: Сегодня

Львовская область может перейти в красную зону 20 октября. Второй день в области подряд завышен показатель госпитализации COVID-больных.

Об этом сообщил руководитель департамента здравоохранения Львовской ОГА Ореста Чемериса, передает РБК-Украина.

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За прошедшие сутки в области зафиксировали наибольшее за время пандемии количество смертей от COVID-19.

"Мы наблюдаем высокий показатель госпитализации пациентов. Если предельно допустимой нормой является 60 госпитализаций, то у нас есть далеко за 70. Кроме того, уже второй день подряд мы пересекаем предельную отметку 65% загруженности коек с кислородом. Если мы преодолеем эту отметку и сегодня, то ожидаем решение государственной комиссии ТЭБ и ЧС о переводе в красную зону",- сказал он.

Более того, как отметил Чемерис, на грани допустимой нормы и показатель выявления больных коронавирусом. В последние три дня этот показатель от 18,5% до 19,6%, тогда как норма 20%.

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Кто соответствует оранжевой зоне карантина?

  • Киев
  • Волынская область
  • Житомирская область
  • Ивано-Франковская область
  • Тернопольская область
  • Луганская область
  • Львовская область
  • Николаевская область
  • Сумская область
  • Харьковская область
  • Хмельницкая область
  • Черкасская область
  • Черновицкая область
  • Черниговская область
  • Ровенская область

Какие регионы в красной зоне?

В красной зоне карантина находятся 5 областей:

  • Днепропетровская
  • Донецкая
  • Запорожская
  • Одесская
  • Херсонская

Какие области Украины до сих пор в желтой зоне?

  • Винницкая
  • Кировоградская
  • Закарпатская
  • Полтавская
  • Киевская

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