Ухудшились COVID-показатели. Львовская область завтра может попасть в красную зону

В городе наблюдается проблема с загруженностью больничных коек с кислородом

Львовская область уже завтра может оказаться в красной зоне / Фото: Коллаж: Сегодня

Львовская область может перейти в красную зону 20 октября. Второй день в области подряд завышен показатель госпитализации COVID-больных.

Об этом сообщил руководитель департамента здравоохранения Львовской ОГА Ореста Чемериса, передает РБК-Украина.

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За прошедшие сутки в области зафиксировали наибольшее за время пандемии количество смертей от COVID-19.

"Мы наблюдаем высокий показатель госпитализации пациентов. Если предельно допустимой нормой является 60 госпитализаций, то у нас есть далеко за 70. Кроме того, уже второй день подряд мы пересекаем предельную отметку 65% загруженности коек с кислородом. Если мы преодолеем эту отметку и сегодня, то ожидаем решение государственной комиссии ТЭБ и ЧС о переводе в красную зону",- сказал он.

Более того, как отметил Чемерис, на грани допустимой нормы и показатель выявления больных коронавирусом. В последние три дня этот показатель от 18,5% до 19,6%, тогда как норма 20%.

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