Українська
$ 27,32
32,37
  1. Последние новости Украины

Указ Зеленского об увольнении Тупицкого отменили. Президент отреагировал

14 июля 2021 18:38

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В Офисе президента считают это решение подготовкой к попытке уничтожения судебной реформы в Украине

Зеленский намерен обжаловать решение Верховного суда. Коллаж: "Сегодня"

Зеленский намерен обжаловать решение Верховного суда. Коллаж: "Сегодня"

Верховный суд отменил указ президента Украины Владимира Зеленского об отмене указа о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины. В Офисе президента намерены обжаловать это решение.

Реклама

Об этом говорится на сайте президента.

"Это решение суда принято по иску Тупицкого Александра Николаевича, не является окончательным и будет обжаловано в законном порядке в Большой палате Верховного суда. Нет никаких сомнений в том, что Верховный Суд практически возглавил сопротивление части судейского корпуса фундаментальной судебной реформы", – говорится в сообщении.

Также в Офисе президента считают, что это решение "с особым цинизмом" принято в день, когда Верховная Рада приняла законопроект об очистке Высшего совета правосудия, а также после голосования о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей.

Не пропусти!
В тренде
Яценюк выступает на Атлантическом совете в Вашингтоне: онлайн-трансляция

Как мы писали ранее, президент Владимир Зеленский полтора года формировал свою позицию относительно ситуации с Конституционным судом и лично общался с главой КСУ Александром Тупицким.

Реклама

Напомним, что в январе следователи Государственного бюро расследований сообщили Александру Тупицкому о подозрении в даче заведомо ложных показаний, искусственном создании доказательств и подкупе свидетеля.

Также сообщалось, что Зеленский подписал указ о стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства, который определяет основные принципы и направления развития системы правосудия.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Главный народный синоптик Леонид Горбань о погоде на вторую половину лета, осень, зиму и на годы вперед
Главный народный синоптик Леонид Горбань о погоде на вторую половину лета, осень, зиму и на годы впередУкраина
ФОПы будут копить на пенсии после запуска новой системы
ФОПы будут копить на пенсии после запуска новой системыЭкономика
Сначала +40, а потом удар стихии: народный синоптик о погоде до конца июля
Сначала +40, а потом удар стихии: народный синоптик о погоде до конца июляУкраина
Почему Порошенко больше не станет президентом: новый фрагмент книги Мендель
Почему Порошенко больше не станет президентом: новый фрагмент книги МендельВласть
"Россия была ограблена". Путин назвал Украину "детищем СССР"Власть
"Не по-братски так поступать": Зеленский отреагировал на статью ПутинаВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять